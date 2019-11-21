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Певец Шура усиленно худеет, готовясь стать папой

22.11.2019 16:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

44-летний певец Шура (Александр Медведев) готовится воспользоваться услугами суррогатной матери и стать папой. Грядущие перемены в жизни он решил встретить полностью обновленным, а потому начал вплотную заниматься здоровьем и приводить себя в хорошую физическую форму, пишет life.ru.

— Я очень ответственно отношусь к отцовству, и поэтому, прежде чем стать отцом, я решил полностью обследоваться, сдал все анализы и начал курс процедур, — заявил в соцсети артист.

Шура сделал ставку на комплексный подход, включив в свой оздоровительный рацион и аппаратные методики снижения веса, и акупунктурный массаж для активации иммунитета. Певцу также предстоит восстановить функции печени и почек, вылечить дисбактериоз и решить другие проблемы со здоровьем.

— Его также ждут эффективные косметологические процедуры, например баромассаж «эйр джет», который еще называют процедурой красной ковровой дорожки, а также озонотерапия, — рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Певец уверен, что уделять внимание здоровью просто необходимо. Особенно мужчинам после сорока, да еще и при таком плотном гастрольном графике — по шесть концертов в неделю.

— Многие мужчины не хотят, ну и дураки. Здоровьем заниматься нужно, — подчеркнул исполнитель.

Шура — эксцентричный исполнитель, который прославился в конце 90-х благодаря хитам «Твори добро», «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», а также необычному сценическому образу (яркий макияж и отсутствие верхних передних зубов).

 
 
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