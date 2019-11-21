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Опрос: Лишь 9% белорусов верят, что депутаты реально занимаются решением проблем

22.11.2019 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

73% опрошенных белорусов считают, что решать проблемы местных сообществ должны депутаты различных уровней. Однако лишь 9% верят, что слуги народа именно этим и занимаются.



Такие данные содержатся в исследовании белорусской интернет-аудитории «Общественные организации и инициативы граждан: потенциал участия». Оно было проведено Baltic Internet Policy Initiative и Офисом европейской экспертизы и коммуникаций. Thinktanks.by публикует данные анонса исследования, представленного офисом. 

Откуда деньги? 


Согласно исследованию 41% опрошенных белорусов считает, что общественные организации и гражданские инициативы должны финансироваться за счет краудфандинга. То есть за счет добровольных пожертвований от граждан.

С одной стороны, это очень хорошая цифра. И вроде как третьему сектору нечего бояться – его всегда смогут поддержать сознательные граждане.

Но все не так просто. На вопрос о том, как люди готовы участвовать в решении актуальных проблем, финансовую поддержку готовы оказать только 39.7%. Причем из предлагаемых 10 вариантов участия – помогать делом, делиться информацией, подписывать, создавать петиции и т.д. – финансирование стоит на 9 месте.

Белорусам и белорускам важнее экология, а не гендерное равенство?


По крайней мере цифры показывают, что 78.2% опрошенных волнуют вопросы экологии и здорового образа жизни. А вот гендерное равенство стоит лишь на предпоследней позиции из 16.

И это классно, ведь экология касается жизни и здоровья всех нас. Но значит ли это, что наших граждан не беспокоит гендерное равенство?

Конечно нет, просто вопросы экологии и здорового образа жизни поднимаются уже очень давно, а о гендерном вопросе заговорили более открыто только последние пару лет.

К тому же на второе место опрошенные ставят права человека, как важную сферу, где очень ценна работа гражданских инициатив и общественных организаций. А этот вопрос напрямую связан с гендерным равноправием.


Люди (не) верят в работу депутатов?


Как показал опрос, 73% опрошенных считают, что решать проблемы местных сообществ должны депутаты различных уровней. Получается, беларусы и баларуски верят в их возможности и силу.

Вроде бы да, но лишь 9% подтверждают этот факт, что в реальности депутаты занимаются решением местных проблем.

Кто же тогда реально решает эти вопросы? Опрос показывает, что общественные организации и инициативы граждан – 31% утверждает, что пока работает все именно так. Получается, граждане и гражданки не могут рассчитывать на своих депутатов…

Хотите еще интересных цифр?


Заполните короткую регистрационную форму и  приходите на презентацию исследования 27 ноября (с 16:00 до 18:00) в Галерею «Ў», где вы услышите больше неожиданных данных. Кстати, на месте у вас будет шанс задать интересующий вопрос и обсудить проблемные темы.
 
 
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73% опрошенных белорусов считают, что решать проблемы местных сообществ должны депутаты различных уровней. Однако лишь 9% верят, что слуги народа именно этим и...
 
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