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В Бресте Марадону увидят не скоро? Отставка с поста главного тренера "Химнасии" отменяется

22.11.2019 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Легендарный Диего Марадона в инстаграме обратился к болельщикам"Химнасии". Ранее стало известно, что его отставка с поста главного тренера команды была отменена.



"Я счастлив сообщить, что остаюсь в "Химнасии". Хочу поблагодарить болельщиков и футболистов, потому что вместе нам удалось добиться политического единства в клубе. 

Надеюсь, что обещания насчет усиления команды, данные мне руководством, будут выполнены. Спасибо вам за ваши сообщения и поддержку, за вчерашнее собрание, которое прошло, несмотря на жару", — как передает "Чемпионат", написал Марадона.

Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре 2019 года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе "Химнасии" 10 очков.
 
 
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Легендарный Диего Марадона в инстаграме обратился к болельщикам"Химнасии". Ранее стало известно, что его отставка с поста главного тренера команды была отменена.
 
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