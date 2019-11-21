







"Я счастлив сообщить, что остаюсь в "Химнасии". Хочу поблагодарить болельщиков и футболистов, потому что вместе нам удалось добиться политического единства в клубе.





Надеюсь, что обещания насчет усиления команды, данные мне руководством, будут выполнены. Спасибо вам за ваши сообщения и поддержку, за вчерашнее собрание, которое прошло, несмотря на жару", — как передает "Чемпионат", написал Марадона.





Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре 2019 года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе "Химнасии" 10 очков.



