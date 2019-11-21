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В Бресте Марадону увидят не скоро? Отставка с поста главного тренера "Химнасии" отменяется
Источник материала: Партизан
Легендарный Диего Марадона в инстаграме обратился к болельщикам"Химнасии". Ранее стало известно, что его отставка с поста главного тренера команды была отменена.
"Я счастлив сообщить, что остаюсь в "Химнасии". Хочу поблагодарить болельщиков и футболистов, потому что вместе нам удалось добиться политического единства в клубе.
Надеюсь, что обещания насчет усиления команды, данные мне руководством, будут выполнены. Спасибо вам за ваши сообщения и поддержку, за вчерашнее собрание, которое прошло, несмотря на жару", — как передает "Чемпионат", написал Марадона.
Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре 2019 года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе "Химнасии" 10 очков.
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Легендарный Диего Марадона в инстаграме обратился к болельщикам"Химнасии". Ранее стало известно, что его отставка с поста главного тренера команды была отменена.
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