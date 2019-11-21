Этот показатель превысил допустимый уровень в 2,6 раза. Употребление продукции с плесенью несет угрозу причинения вреда здоровью человека, сообщает Госстандарт.





По результатам проверки продукта выдано предписание о запрете реализации партии чая черного байхового индийского «Принцесса Гита», предписание о запрете ввоза и обращения в Беларуси. Продукция внесена в реестр опасной продукции.





Госстандарт проинформировал контролирующие органы для быстрого реагирования и принятия мер по пресечению нахождения в обращении опасной продукции.