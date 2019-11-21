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Госстандарт назвал "Принцессу Гиту" опасной

22.11.2019 15:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чай «Принцесса Гита» российского производства не прошел проверку Госстандарта по микробиологическому показателю «плесень».

Этот показатель превысил допустимый уровень в 2,6 раза. Употребление продукции с плесенью несет угрозу причинения вреда здоровью человека, сообщает Госстандарт.

По результатам проверки продукта выдано предписание о запрете реализации партии чая черного байхового индийского «Принцесса Гита», предписание о запрете ввоза и обращения в Беларуси. Продукция внесена в реестр опасной продукции.

Госстандарт проинформировал контролирующие органы для быстрого реагирования и принятия мер по пресечению нахождения в обращении опасной продукции.
 
 
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Чай «Принцесса Гита» российского производства не прошел проверку Госстандарта по микробиологическому показателю «плесень».
 
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