Белорусский вице-премьер на прощании с Калиновским: Кого любишь? Люблю Беларусь!





Петришенко в Вильнюсе





Он представлял нашу страну (Литва и Польша были представлены президентами, которые в своих речах много говорили "про нашу и вашу свободу").





Еврорадио , Петришенко выступил по-белорусски. Он назвал сегодняшнее перезахоронение повстанцев историческим моментом, одинаково важным для народов Беларуси, Польши, Литвы и Латвии. Как передает, Петришенко выступил по-белорусски. Он назвал сегодняшнее перезахоронение повстанцев историческим моментом, одинаково важным для народов Беларуси, Польши, Литвы и Латвии.





"Большинство тех, кому мы сегодня отдаем дань памяти, являются сыновьями белорусской земли", — сказал вице-премьер.





Он отметил, что деятельность Кастуся Калиновского "связана с перерастанием белорусского национально-культурного движения в борьбу за белорусскую государственность".





Игорь Петришенко упомянул пароль повстанцев: "Кого любишь? Люблю Беларусь!". Вице-премьер заявил, что личность Калиновского навсегда вписана в историю нашей страны.





Но столь прекрасная речь была испорчена словами о недопустимости использования фигуры Калиновского "в политических целях". После этого в толпе раздались крики "Позор!".





В Вильню приехали сотни белорусов с бело-красно-белыми флагами.





Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич в своей речи сказал, что Калиновский — "благородный сын белорусского народа", что он "осознавал белорусов, как отдельную нацию, которая имеет право на самоопределение".