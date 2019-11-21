ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский вице-премьер на прощании с Калиновским: Кого любишь? Люблю Беларусь!

22.11.2019 15:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский вице-премьер Игорь Петришенко выступил на церемонии прощания с Кастусём Калиновским и 19 повстанцами, которая в пятницу прошла в кафедральном соборе в Вильне.


Петришенко в Вильнюсе

Он представлял нашу страну (Литва и Польша были представлены президентами, которые в своих речах много говорили "про нашу и вашу свободу").

Как передает Еврорадио, Петришенко выступил по-белорусски. Он назвал сегодняшнее перезахоронение повстанцев историческим моментом, одинаково важным для народов Беларуси, Польши, Литвы и Латвии. 

"Большинство тех, кому мы сегодня отдаем дань памяти, являются сыновьями белорусской  земли", — сказал вице-премьер. 

Он отметил, что деятельность Кастуся Калиновского "связана с перерастанием белорусского национально-культурного движения в борьбу за белорусскую государственность". 

Игорь Петришенко упомянул пароль повстанцев: "Кого любишь? Люблю Беларусь!". Вице-премьер заявил, что личность Калиновского навсегда вписана в историю нашей страны.

Но столь прекрасная речь была испорчена словами о недопустимости использования фигуры Калиновского "в политических целях". После этого в толпе раздались крики "Позор!".

В Вильню приехали сотни белорусов с бело-красно-белыми флагами.

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич в своей речи сказал, что Калиновский — "благородный сын белорусского народа", что он "осознавал белорусов, как отдельную нацию, которая имеет право на самоопределение".
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский вице-премьер Игорь Петришенко выступил на церемонии прощания с Кастусём Калиновским и 19 повстанцами, которая в пятницу прошла в кафедральном соборе в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На станцыі метро "Плошча Якуба Коласа" мужчына скочыў пад цягнік
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика