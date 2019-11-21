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Нового директора представили в КСУП «Овсянка им. Мельника»

22.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня коллективу КСУП «Овсянка им. И. Мельника» представили нового директора — Александра Черникова.

 

Нового директора представили в КСУП «Овсянка им. Мельника»
Нового руководителя представил глава района Александр Бутарев

 

Нового директора представили в КСУП «Овсянка им. Мельника»

 

Нового директора представили в КСУП «Овсянка им. Мельника»

 

До нынешнего назначения Черников исполнял обязанности руководителя этого сельхозпредприятия. Пять лет работал здесь старшим экономистом и заместителем директора.

 

Нового директора представили в КСУП «Овсянка им. Мельника»

 

Нового директора представили в КСУП «Овсянка им. Мельника»

 

На собрании выступил первый зампредседателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Василий Муренков.

 

Нового директора представили в КСУП «Овсянка им. Мельника»

 

Нового директора представили в КСУП «Овсянка им. Мельника»

 

Нового директора представили в КСУП «Овсянка им. Мельника»

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня коллективу КСУП «Овсянка им. И. Мельника» представили нового директора — Александра Черникова.         До нынешнего назначения Черников исполнял...
 
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