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Нового директора представили в КСУП «Овсянка им. Мельника»
22.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня коллективу КСУП «Овсянка им. И. Мельника» представили нового директора — Александра Черникова.
До нынешнего назначения Черников исполнял обязанности руководителя этого сельхозпредприятия. Пять лет работал здесь старшим экономистом и заместителем директора.
На собрании выступил первый зампредседателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Василий Муренков.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня коллективу КСУП «Овсянка им. И. Мельника» представили нового директора — Александра Черникова. До нынешнего назначения Черников исполнял...
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