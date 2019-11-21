Нового директора представили в КСУП «Овсянка им. Мельника»

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня коллективу КСУП «Овсянка им. И. Мельника» представили нового директора — Александра Черникова.



















До нынешнего назначения Черников исполнял обязанности руководителя этого сельхозпредприятия. Пять лет работал здесь старшим экономистом и заместителем директора.













На собрании выступил первый зампредседателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Василий Муренков.























Фото Михаила Левцова