В Горках будут бесплатно учить женщин бизнесу

Источник материала: Горецкий вестник

25 и 26 января в Горках пройдут занятия бесплатной бизнес-школы «Я сама» для начинающих предпринимательниц.











Интенсив организуется по проекту ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке Российской Федерации и транснациональной компании Visa. Участниц ждут 8 обучающих блоков по актуальным темам: от поиска источников финансирования до построения личного бренда в бизнес-сообществе .





