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В Горках будут бесплатно учить женщин бизнесу

22.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

25 и 26 января в Горках пройдут занятия бесплатной бизнес-школы «Я сама» для начинающих предпринимательниц.

 

В Горках будут бесплатно учить женщин бизнесу

Фото Михаила Левцова

 

Интенсив организуется по проекту ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке Российской Федерации и транснациональной компании Visa. Участниц ждут 8 обучающих блоков по актуальным темам: от поиска источников финансирования до построения личного бренда в бизнес-сообществе.

 

В Горках будут бесплатно учить женщин бизнесу
«Мы привлечем экспертов, знающих из личного опыта, какие трудности возникают у женщин при создании своего дела. Не секрет, что в обществе до сих пор сильны гендерные стереотипы, в том числе среди самих же женщин. Во время интенсива мы покажем, что для этих опасений нет причин. Возможности создать успешный бизнес у мужчин и женщин равные», — рассказала руководитель проекта «Малые города» Марина Калиновская (справа). Фото Михаила Левцова

 

Участие в мероприятиях бесплатное.  Для иногородних участниц проект оплачивает проживание на время обучения. Предварительная регистрация  уже открыта.


 
 
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  25 и 26 января в Горках пройдут занятия бесплатной бизнес-школы «Я сама» для начинающих предпринимательниц.     Интенсив организуется по проекту ПРООН и...
 
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