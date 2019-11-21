|
В Горках будут бесплатно учить женщин бизнесу
22.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
25 и 26 января в Горках
Интенсив организуется по проекту ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке Российской Федерации и транснациональной компании Visa. Участниц ждут 8 обучающих блоков по актуальным темам: от поиска источников финансирования до построения личного бренда в
Участие в мероприятиях бесплатное. Для иногородних участниц проект оплачивает проживание на время обучения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 и 26 января в Горках пройдут занятия бесплатной бизнес-школы «Я сама» для начинающих предпринимательниц. Интенсив организуется по проекту ПРООН и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)