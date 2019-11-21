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В Несвиже личный прием граждан провел заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь

22.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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22 ноября Несвижский район посетил заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Александр Михайлович Лашин. Он встретился с председателем Несвижского районного исполнительного комитета Александром Зиновьевичем Ломским,  принял участие в заседании районного исполнительного комитета.

В Несвиже личный прием граждан провел заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь

В Несвиже личный прием граждан провел заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь

В Несвиже личный прием граждан провел заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь

 С 13.00 до 14.00  заместитель Генерального прокурора Республики А.М. Лашин посетил новое предприятие региона — ООО «Несвижский завод детского питания» (г. Несвиж, ул. Минская, 61), где был запланирован личный прием граждан и представителей юридических лиц.

В Несвиже личный прием граждан провел заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь

Участие в мероприятии приняли заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Николаевич Балтенков, прокурор Несвижского района Александр Анатольевич Алисевич.

 Одна из тем, которая обсуждалась во время приема граждан, — вопрос о безопасности на транспорте и соблюдении правил личной и коллективной безопасности.

В Несвиже личный прием граждан провел заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь

Подробности — на страницах «НН».

 Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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22 ноября Несвижский район посетил заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Александр Михайлович Лашин. Он встретился с председателем Несвижского...
 
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