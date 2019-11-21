В Несвиже личный прием граждан провел заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь

22 ноября Несвижский район посетил заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Александр Михайлович Лашин. Он встретился с председателем Несвижского районного исполнительного комитета Александром Зиновьевичем Ломским, принял участие в заседании районного исполнительного комитета.
С 13.00 до 14.00 заместитель Генерального прокурора Республики А.М. Лашин посетил новое предприятие региона — ООО «Несвижский завод детского питания» (г. Несвиж, ул. Минская, 61), где был запланирован личный прием граждан и представителей юридических лиц.
Участие в мероприятии приняли заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Николаевич Балтенков, прокурор Несвижского района Александр Анатольевич Алисевич.
Одна из тем, которая обсуждалась во время приема граждан, — вопрос о безопасности на транспорте и соблюдении правил личной и коллективной безопасности.
Подробности — на страницах «НН».
Инна ВАСИЛЕВИЧ.