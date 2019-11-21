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Контейнеры для раздельного сбора коммунальных отходов появятся вскоре и в частном секторе

22.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда»

Не все то мусор, что выбрасывают

Вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами не теряет актуальности в нашем регионе на протяжении ряда лет. С одной стороны, это обусловлено естественным желанием граждан жить в экологически безопасной среде, с другой — отходы могут приносить и какие-то доходы.

На единственный районный полигон ежедневно спешат машины-мусоровозы, доставляя туда весь бытовой и не только мусор. А его немало. Например, за 9 месяцев — 16586 т отходов. Причем львиная доля мусора поступает от населения. Количество жителей района с каждым годом уменьшается, а объем отходов только увеличивается: в 2018 году эта цифра составила 14441 т, в нынешнем — 14467 т. То есть 87% содержимого свалки — от жилых домов.

Все это «богатство» необходимо утилизировать, а площадь полигона давно уже не соответствует потребностям. Рассматривался вопрос доставки ТКО в Бобруйск, но этот вариант экономически более затратный, а потому целесообразнее увеличить площадь имеющегося места складирования отходов. В следующем году планируется провести соответствующие работы.

Еще один способ выхода из сложившегося положения — дать вторую жизнь как можно большему количеству мусора, разгрузив полигон и получив определенную прибыль.

За январь-сентябрь на двух линиях сортировки было отсортировано 258,8 т макулатуры, 210,7 т стекла и 64,02 т полимеров. Всего же на вторичную переработку отправлено более  634 т — на 72 т больше прошлогоднего. Работа с населением по раздельному сбору мусора продолжается. Во дворах многоэтажных домов появились новые контейнеры для бумаги, стекла и пластика. А жители частного сектора пока довольствуются мешками, но скоро смогут цивилизованнее обращаться с мусором.

В соответствии с госпрограммой «Комфортное жилье и благоприятная среда» в области совершенствуется система обращения с твердыми коммунальными отходами. Осиповичское УКП ЖКХ также ищет пути обеспечения раздельного сбора отходов, в том числе в частном секторе. Произведены расчеты, сделаны технико-экономические обоснования и предоставлены на рассмотрение в ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов». Предполагается, что в ближайшие месяцы каждый собственник домовладения безвозмездно получит по договору ответственного хранения 2 контейнера на 120 литров: один — для смешанных отходов, второй — для вторичных материальных ресурсов (макулатуры, полимеров, стекла). Накопив мусор, жильцы частных домов смогут самостоятельно выкатывать емкости на улицу, где спецтранспорт предприятия будет их освобождать. Коммунальники надеются на понимание осиповчан в желании сделать наш город чище и защитить окружающую природу от захламления медленно разлагающимися отходами.

Инна Заскевич.

i.zaskevich@gzt-akray.by

 
 
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Госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда» Не все то мусор, что выбрасывают Вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами не теряет...
 
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