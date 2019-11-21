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Артиллеристы и ракетчики организовали праздник для осиповчан
22.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
“Смерч” в городе!
Несмотря на будний день и не очень «летную» погоду, 19 ноября стал праздничным не только для ракетчиков и артиллеристов, но и жителей и гостей города: военнослужащие Осиповичского гарнизона организовали в День ракетных войск и артиллерии зрелищные мероприятия и для земляков.
Продолжились мероприятия на центральной площади города, где с 11 утра развернулась выставка техники и вооружения. Причем не просто пистолеты-автоматы, а настоящие боевые машины! Реактивные системы залпового огня «Смерч», «Полонез», ракетный комплекс «Точка», гаубица «Мста-Б» — многие о них не единожды слышали, а теперь увидели и даже смогли посидеть за рулем некоторых.
Безусловно, привлекло внимание зрителей и показательное выступление бойцов 5 отдельной бригады спецназначения из соседней Марьиной Горки. В непосредственной близости от зрителей спецназовцы демонстрировали приемы ближнего боя, обращения с холодным и огнестрельным оружием, разбивали бетонные блоки и плитку, боролись с огнем — в общем, удивляли силой духа и выучкой.
Организовали во время праздника конкурс чтецов и военизированную эстафету для школьников. Также все желающие могли посмотреть и примерить современное и времен Великой Отечественной войны обмундирование на выставке, организованной районным историко-краеведческим музеем и ветеранами 51 артдивизии. На протяжении всего дня работали полевая кухня и выездная торговля.
Вечером же военнослужащих и горожан поздравили местные артисты, а в завершение в исполнении оркестра 51 гвардейской артбригады прозвучала эстрадно-концертная программа. С удовольствием танцевали все!
Мария ТАЛЕЙКО.
m.taleiko@gzt-akray.by
Фото автора и Эдуарда ТРАХОВЦОВА.
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“Смерч” в городе! Несмотря на будний день и не очень «летную» погоду, 19 ноября стал праздничным не только для ракетчиков и артиллеристов, но и жителей и...
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