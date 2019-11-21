ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Каменной Горке построят новый ФОК наподобие «Мандарина»

22.11.2019 16:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во Фрунзенском районе откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс с водно-термальной зоной и ледовым катком. Об этом сообщает предприятие «Аква-Минск», которое выступает заказчиком объекта и будет его эксплуатировать.


Так будет выглядеть новый комплекс. Изображение: ГП «Аква-Минск»

Прообразом многофункционального комплекса на улице Казимировской станет «Мандарин», который еще в 2015 году открылся на Ангарской. Его посетил президент Беларуси Александр Лукашенко и распорядился строить подобные.

По похожим, но улучшенным, проектам будут строить комплексы в разных районах Минска. Сначала в Каменной Горке, потом — в Лошице, на улице Янки Лучины.

Комплекс расположится на пересечении Казимировской и Неманской, его общая площадь составит 11 300 «квадратов».

На первом этаже будут встречать гостей, продавать билеты, здесь будут и пункты выдачи, хранения и сушки прокатных коньков. На втором этаже будет водно-термальная зона с гидромассажными ванными, плавательным бассейном на шесть дорожек длиной 25 метров и дополнительной зоной гидропроцедур с водопадом и подводным массажем.


Так будет выглядеть новый комплекс. Изображение: ГП «Аква-Минск»

Здесь же разместятся два небольших бассейна: для обучения плаванию и второй для детей до четырех лет. Отдельно расположатся бани и сауны, а также массажная комната.

На том же этаже появится фитнес-зал и два зала для общей физической подготовки.

В предыдущий проект внесут улучшения. Самым заметным отличием нового комплекса станет ледовый каток с трибуной на 120 зрителей. Будет и все необходимое для комфортной подготовки к катанию. Предусмотрены четыре командные раздевалки, душевые и комната для переодевания.

Строить будут за счет кредитных ресурсов банка БГК (Республика Польша) и оборотных средств заказчика. Генеральным подрядчиком нового объекта выступила польская компания UNIBEP S.A.

Планируется, что новый комплекс начнет работу в июле-августе 2022 года.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прообразом многофункционального комплекса на улице Казимировской станет «Мандарин», который еще в 2015 году открылся на Ангарской.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер сборной Грузии о матче с Беларусью: «Это вопрос жизни и смерти»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пальто женские демисезонные с капюшоном в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика