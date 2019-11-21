В Каменной Горке построят новый ФОК наподобие «Мандарина»

Источник материала: Tut.by

Во Фрунзенском районе откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс с водно-термальной зоной и ледовым катком. Об этом сообщает предприятие «Аква-Минск», которое выступает заказчиком объекта и будет его эксплуатировать.



Так будет выглядеть новый комплекс. Изображение: ГП «Аква-Минск»

Прообразом многофункционального комплекса на улице Казимировской станет «Мандарин», который еще в 2015 году открылся на Ангарской. Его посетил президент Беларуси Александр Лукашенко и распорядился строить подобные.

По похожим, но улучшенным, проектам будут строить комплексы в разных районах Минска. Сначала в Каменной Горке, потом — в Лошице, на улице Янки Лучины.

Комплекс расположится на пересечении Казимировской и Неманской, его общая площадь составит 11 300 «квадратов».

На первом этаже будут встречать гостей, продавать билеты, здесь будут и пункты выдачи, хранения и сушки прокатных коньков. На втором этаже будет водно-термальная зона с гидромассажными ванными, плавательным бассейном на шесть дорожек длиной 25 метров и дополнительной зоной гидропроцедур с водопадом и подводным массажем.



Так будет выглядеть новый комплекс. Изображение: ГП «Аква-Минск»

Здесь же разместятся два небольших бассейна: для обучения плаванию и второй для детей до четырех лет. Отдельно расположатся бани и сауны, а также массажная комната.

На том же этаже появится фитнес-зал и два зала для общей физической подготовки.

В предыдущий проект внесут улучшения. Самым заметным отличием нового комплекса станет ледовый каток с трибуной на 120 зрителей. Будет и все необходимое для комфортной подготовки к катанию. Предусмотрены четыре командные раздевалки, душевые и комната для переодевания.

Строить будут за счет кредитных ресурсов банка БГК (Республика Польша) и оборотных средств заказчика. Генеральным подрядчиком нового объекта выступила польская компания UNIBEP S.A.

Планируется, что новый комплекс начнет работу в июле-августе 2022 года.