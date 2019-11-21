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Лукашенко потребовал остановить отток кадров в Витебской области
22.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сохранить село и учитывать интересы людей. С таким требованием выступил Александр Лукашенко. Президент Беларуси провел совещание с чиновниками в Витебской области и призвал их остановить отток кадров, а хорошим специалистам платить достойную заработную плату, передает телеканал «МИР 24».
Также Александр Лукашенко предложил составить список хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать, и рассмотреть возможность их приватизации и продажи инвесторам.
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Также президент Беларуси призвал чиновников платить достойную заработную плату хорошим специалистам.
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