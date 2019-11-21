Лукашенко потребовал остановить отток кадров в Витебской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранить село и учитывать интересы людей. С таким требованием выступил Александр Лукашенко. Президент Беларуси провел совещание с чиновниками в Витебской области и призвал их остановить отток кадров, а хорошим специалистам платить достойную заработную плату, передает телеканал «МИР 24».

«Специалисты во всем мире дорого стоят. Найдите! Не родственников, не сыновей, не любовниц, а хороших специалистов и направьте туда. Кто-то из молодежи пойдет туда. Но вы дайте нормальную зарплату. А с каждым механизатором и дояркой, это единицы будут, с ними тоже, чтобы руководитель или председатель райисполкома организовал эту работу и заключил договор», – сказал Лукашенко.

Также Александр Лукашенко предложил составить список хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать, и рассмотреть возможность их приватизации и продажи инвесторам.