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Лукашенко потребовал остановить отток кадров в Витебской области

22.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сохранить село и учитывать интересы людей. С таким требованием выступил Александр Лукашенко. Президент Беларуси провел совещание с чиновниками в Витебской области и призвал их остановить отток кадров, а хорошим специалистам платить достойную заработную плату, передает телеканал «МИР 24».

«Специалисты во всем мире дорого стоят. Найдите! Не родственников, не сыновей, не любовниц, а хороших специалистов и направьте туда. Кто-то из молодежи пойдет туда. Но вы дайте нормальную зарплату. А с каждым механизатором и дояркой, это единицы будут, с ними тоже, чтобы руководитель или председатель райисполкома организовал эту работу и заключил договор», – сказал Лукашенко.

Также Александр Лукашенко предложил составить список хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать, и  рассмотреть возможность их приватизации и продажи инвесторам.



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Также президент Беларуси призвал чиновников платить достойную заработную плату хорошим специалистам.
 
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