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Держать марку. Как становятся филателистами?

22.11.2019 16:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Держать марку. Как становятся филателистами?
АиФ

«АиФ» побеседовал с председателем правления «Белорусского союза филателистов» Сергеем ПИЛИПОВИЧЕМ и заместителем председателя Львом КОЛОСОВЫМ о том, почему история белорусской почты остается неисследованной и стоит ли привлекать в филателию молодежь.

Держать марку. Как становятся филателистами?
Сергей Пилипович. Фото: ctv.by

БЫТЬ ФИЛАТЕЛИСТОМ

– Скажите, как вы начали увлекаться марками?

Сергей Пилипович: Я коллекционирую марки больше 50 лет. Интересовался ими ещё до школы. Отец привез из заграничной командировки пакетик с марками США. В наборе было 200 различных гашеных марок – цветных, красивых. Так я начал их собирать. Хотел, чтобы в коллекции были марки разных стран. Если марка была, например, с экзотического острова, я тут же лез за картой мира, чтобы узнать его месторасположение. Мне это помогло выучить географию: по карте и глобусу я ориентировался с закрытыми глазами, знал все страны и столицы.

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Повзрослев, выбрал новую тему – марки СССР. Последние лет 20 интересуюсь историей филателии и белорусской почты. Начал участвовать в филателистических выставках: подготовка к ним способствует лучшей систематизации экспонатов.

Держать марку. Как становятся филателистами?
Лев Колосов. Фото: sb.by

Лев Колосов: Мой отец собирал марки в 1920-е годы, а после окончания Великой Отечественной войны передал мне всю коллекцию. С 1946 года я сам стал собирать марки. Мы жили тогда в Лунинце, где немногие интересовались филателией. В 1957 году я переехал в Минск и вступил в городской клуб коллекционеров. Посвятил изучению марок и почтовых материалов Беларуси около 70 лет.

– Почему вы собираете марки, а не монеты, например?

С. П.: К монетам я всю жизнь был равнодушен. Всё зависит от интересов коллекционера: кто-то даже собирает фантики от конфет, спичечные этикетки, бутылки.

– Какие есть правила обращения с марками?

С. П.: В коллекции желательно иметь опрятные марки, без пятен и разрывов, тонких мест. Для этого марки лучше брать пинцетом, чтобы на них не оставалось пятен от рук. В наборе у филателиста должны быть пинцет, лупа и зубцемер. Последний нужен для измерения перфорации зубчиков на марке. Есть марки без зубцов, которые появились ввиду срочности выпуска. 

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

– Чем занимается «Белорусский союз филателистов»?

С. П.: Мы являемся членами Европейской (FEPA) и Всемирной (FIP) ассоциаций филателистов. Наше общественное объединение существует для коммуникации коллекционеров. Каждый четверг мы встречаемся на ул. Кульман, 21, где общаемся и ведем обмен марками. В том числе с филателистами из других городов. Отчетно-перевыборные собрания проводим раз в 5 лет. Сейчас в Белорусском союзе филателистов состоят порядка 200 членов, из них 50 человек – в минском отделении.

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– Да, сейчас не так много людей увлекаются филателией. А как было раньше?

Л. К.: Во времена Советского Союза только в Минске было несколько тысяч филателистов, большинство из них – дети. В каждой школе был кружок коллекционеров марок. Помню, было столько желающих попасть на филателистический факультатив во Дворце пионеров, что детей негде было разместить. Поэтому туда принимали только отличников. А еще в СССР было 3 пионерских почты: в лагере «Артек», в казахском поселке Гайдар и в школе №1 города Пружаны Брестской области. У пионеров были свои штемпель и конверт. После распада СССР пионерской почты не стало.

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– Лев Леонидович, в своем материале «Страницы истории белорусской филателии» вы писали, что в истории белорусской почты остается много белых пятен. Почему так?

Л. К.: Немногие люди в Беларуси исследуют историю белорусской почты. Сведения, которыми мы располагаем, противоречивы и не систематизированы. В других странах про историю почты пишут диссертации, а у нас эта тема разрабатывается слабо. Копнуть бы ее поглубже, начиная от истории ВКЛ... Пока никто даже не знает, в каком году на белорусских землях была основана почта. Нужно рыться в архивах, искать артефакты.

– Да и зарубежные филателисты вряд ли увлечены историей Беларуси...

Л. К.: Нет, одного я знаю. Это филателист из немецкого города Потсдама, который учился в Минске. Вернувшись домой, он продолжает изучать историю белорусской почты. В Германии больше возможностей для исследований, там часто проводятся аукционы с интересными лотами. Этот филателист купил на одном из них письмо Якуба Колоса и прислал мне его копии. Я передал их в музей писателя. 

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ЧЕМ МАРКА ДОРОГА

– Какие экспонаты на филателистических выставках считаются наиболее ценными?

С. П.: Больше баллов получают экспонаты, прошедшие интересный почтовый маршрут и имеющие редкие гашения. Например, выловили в море мешок с затонувшей почтой и выяснили, что переправлявший ее корабль потерпел крушение. Гашение с пометкой «Спасено» – редкое явление. А в Первую мировую войну были «немые» штемпеля, где не указывались сведения об отправителе. Для врага это было зашифровано. Лишь в тексте письма могла быть строчка: «Пишу тебе из Бреста».

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Даже из современных белорусских марок можно составить приличную коллекцию международного уровня. «Белпочта» в год выпускает 30-40 марок на разные темы. Это настоящие произведения искусства, которые не раз входили в десятку лучших на мировых конкурсах. Кстати, первая белорусская марка с изображением креста Евфросинии Полоцкой была выпущена 20 марта 1992 года.   

– Как вы узнаете про редкие марки?

С. П.: Изучаем каталоги. Новые марки появляются в мире каждый день. Но не каждый филателист нацелен достать редкие марки. Важна не столько редкость экземпляра, сколько целесообразность его нахождения в коллекции. Например, через Беларусь проходило много войн, и это отразились на почтовых отправлениях. Ценность представляет и тираж: чем меньше было выпущено определенных марок, тем больше желающих их приобрести.

Л. К.: Каждый филателист имеет свое представление о ценности определенной марки. Одна и та же марка для кого-то будет дорогой, а для кого-то – обыкновенной.

– Вы когда-нибудь использовали марки из коллекции, чтобы отправить письмо?

С. П.: Да, время от времени приходится. Зачем идти на почту, если можно найти ненужную в коллекции марку? Главное, чтобы её тариф соответствовал отправлению.

ХОББИ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

– Стоит ли привлекать в филателию молодежь?

С. П.: В Беларуси есть молодые коллекционеры марок. Половина из них – дети и внуки серьезных филателистов. Филателия расширяет кругозор, развивает энциклопедические знания. Например, на марке изображена картина. Тебе становится интересно, кто ее художник, в каком музее она хранится, есть ли у автора другие произведения. Изучать марку – будто клубок распутывать, потянув за одну ниточку. Я рекомендую молодежи собирать тематические коллекции. Например, марки с самолетами. Таких выпущено тысячи, но можно сузить тему и коллекционировать изображения самолетов одной фирмы – того же «Боинга».

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– Чувствуется, что интерес к филателии в упадке?

С. П.: Ещё как. Раньше ты узнавал о мире по картинкам, а сейчас есть Интернет. Коллекционеров марок стало значительно меньше. Но в хобби, которым не увлекаются все подряд, есть свое очарование. Твоя коллекция, которую ты собирал несколько десятков лет, может не нести большой ценности. Но тебе ведь было интересно ей заниматься, а это главное.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Одним из самых популярных увлечений граждан Советского Союза было коллекционирование марок. И хоть сейчас интерес к почтовым атрибутам снизился, филателисты...
 
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