Нацбанк предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества – вишинга. Как поясняются представители Национального банка Беларуси, злоумышленники звонят клиентам белорусских банков и, представляясь их сотрудниками (в том числе специалистами по безопасности), под различными предлогами просят предоставить паспортные данные, а также реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента.

При этом в ведомстве обратили внимание, что мошенники могут использовать специальную телефонную программу-анонимайзер. В таком случае номера телефонов, с которых осуществляются звонки, определяются как официальные номера, указанные на сайте банка. Также злоумышленники могут подменять официальный номер не целиком, а лишь одну его цифру, и визуально этот подлог может быть незаметен. При разговоре для большей правдоподобности шумовым фоном при звонке может использоваться имитация звуков работающего контакт-центра.

Во время звонка злоумышленники могут придерживаться нескольких сценариев. В первом случае они представляются сотрудниками банков и сообщают, что в отношении счета клиента происходят мошеннические действия. С целью не допустить перевода средств либо их обналичивания в банкомате они просят данные банковской платежной карточки и иную информацию. Во втором случае мошенники от имени банка уведомляют о якобы оформленной заявке на кредит, для отмены которой необходимо предоставить уточняющие данные.

В Нацбанке в очередной раз предупреждают, что сообщать реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные нельзя никому ни при каких обстоятельствах. В случае поступления подобных звонков следует немедленно завершить разговор и обратиться в контакт-центр банка, эмитировавшего карточку, рассказать о ситуации и далее следовать рекомендациям. В случае, если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

СПРАВКА

Вишинг – один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии. Злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств.