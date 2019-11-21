﻿ Нацбанк предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества

22.11.2019 16:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Нацбанк предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества
Фото из открытых источников

В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества – вишинга. Как поясняются представители Национального банка Беларуси, злоумышленники звонят клиентам белорусских банков и, представляясь их сотрудниками (в том числе специалистами по безопасности), под различными предлогами просят предоставить паспортные данные, а также реквизиты банковских платежных карточек и коды, поступающие на телефонный номер клиента.

Нацбанк предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества В мышеловке. Когда нужно насторожиться, если что-то предлагают бесплатно?

При этом в ведомстве обратили внимание, что мошенники могут использовать специальную телефонную программу-анонимайзер. В таком случае номера телефонов, с которых осуществляются звонки, определяются как официальные номера, указанные на сайте банка. Также злоумышленники могут подменять официальный номер не целиком, а лишь одну его цифру, и визуально этот подлог может быть незаметен. При разговоре для большей правдоподобности шумовым фоном при звонке может использоваться имитация звуков работающего контакт-центра.

Во время звонка злоумышленники могут придерживаться нескольких сценариев. В первом случае они представляются сотрудниками банков и сообщают, что в отношении счета клиента происходят мошеннические действия. С целью не допустить перевода средств либо их обналичивания в банкомате они просят данные банковской платежной карточки и иную информацию. Во втором случае мошенники от имени банка уведомляют о якобы оформленной заявке на кредит, для отмены которой необходимо предоставить уточняющие данные.

В Нацбанке в очередной раз предупреждают, что сообщать реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные нельзя никому ни при каких обстоятельствах. В случае поступления подобных звонков следует немедленно завершить разговор и обратиться в контакт-центр банка, эмитировавшего карточку, рассказать о ситуации и далее следовать рекомендациям. В случае, если злоумышленнику все же удалось получить реквизиты карточки или был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

СПРАВКА

Вишинг – один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии. Злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злоумышленники звонят клиентам белорусских банков и, представляясь их сотрудниками, под различными предлогами просят предоставить секретную информацию.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не любовниц, а специалистов». Лукашенко опять пообещал всех посадить в тюрьму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика