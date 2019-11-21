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«Не любовниц, а специалистов». Лукашенко опять пообещал всех посадить в тюрьму

22.11.2019 16:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Александр Лукашенко провел в Витебске совещание, которое посвятили работе агропромышленного комплекса региона, сообщает «Спутник» со ссылкой на пресс-службу. Без новой порции перлов обойтись не удалось.

Ключевой момент: во время совещания предложили создать в Витебской области суперхолдинга. По идее, он должен объединить в себе основную часть производства аграрной продукции в регионе. И тут президент высказался в лучших традициях:

«И не дай бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать».

Лукашенко также заявил, что на работу в холдинги нужно приглашать профессионалов. Только они смогут наладить функционирование интеграционных структур. С такими людьми нужно договариваться и платить хорошую зарплату, возможно, давать квартиры. «Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда», – заключил президент.

Читайте по теме: «Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед». 65 самых эпичных цитат Александра Лукашенко

 
Теги: Витебск
 
 
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Александр Лукашенко провел в Витебске совещание, которое посвятили работе агропромышленного комплекса региона, сообщает «Спутник» со ссылкой на пресс-службу....
 
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