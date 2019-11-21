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В минском метро мужчина бросился под поезд. Видео

22.11.2019 15:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Очевидцы заявили о ЧП в минской подзкемке. Пассажиры говорят, что в метро мужчина бросился под поезд. Об этом пишут TUT.by и Onliner.

– Это случилось примерно в 14.45, – рассказала TUT.by Екатерина. – Мужчина стоял на платформе – руки в карманы. Когда приехал поезд в сторону «Уручья», он бросился под поезд. Человек сильно разбил лобовое стекло, повсюду осколки.

По информации девушки, после произошедшего на станции выключился свет и остановилось движение поездов. Говорят, мужчину заметили на «Площади Якуба Коласа».

Комментарий метрополитена:

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Очевидцы заявили о ЧП в минской подзкемке. Пассажиры говорят, что в метро мужчина бросился под поезд. Об этом пишут TUT.by и Onliner. – Это случилось примерно в 14.45, –...
 
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