В минском метро мужчина бросился под поезд. Видео

Источник материала: KYKY

Очевидцы заявили о ЧП в минской подзкемке. Пассажиры говорят, что в метро мужчина бросился под поезд. Об этом пишут TUT.by и Onliner .

– Это случилось примерно в 14.45, – рассказала TUT.by Екатерина. – Мужчина стоял на платформе – руки в карманы. Когда приехал поезд в сторону «Уручья», он бросился под поезд. Человек сильно разбил лобовое стекло, повсюду осколки.

По информации девушки, после произошедшего на станции выключился свет и остановилось движение поездов. Говорят , мужчину заметили на «Площади Якуба Коласа».

Комментарий метрополитена:

22.11.2019 в 14.41 произведена остановка движения поездов по 1-ой линии Минского метрополитена из-за инцидента с пассажиром. В 14.52 движение восстановлено. Пассажиру оказывается медицинская помощь. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства. — Минский метрополитен (@minskoemetro) November 22, 2019