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В минском метро мужчина бросился под поезд. Видео
Источник материала: KYKY>
Очевидцы заявили о ЧП в минской подзкемке. Пассажиры говорят, что в метро мужчина бросился под поезд. Об этом пишут
– Это случилось примерно в 14.45, – рассказала TUT.by Екатерина. – Мужчина стоял на платформе – руки в карманы. Когда приехал поезд в сторону «Уручья», он бросился под поезд. Человек сильно разбил лобовое стекло, повсюду осколки.
По информации девушки, после произошедшего на станции выключился свет и остановилось движение поездов.
Комментарий метрополитена:
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