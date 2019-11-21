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«Сегодня Вильня — беларуская». Смотрите, как тысячи людей прощаются с Калиновским

22.11.2019 14:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 22 ноября, – важный исторический день. Тысячи людей в Вильнюсе прощаются с повстанцами 1863-1864 годов, здесь же пройдет перезахоронение останков Кастюся Калиновского, ради чего в Литву приехали президенты, чиновники и сотни беларусов, которым литовское посольство выдало бесплатные визы. В соборах идут мессы, на площади ходят колонны – и все это на фоне развивающихся БЧБ-флагов. О том, что прямо сейчас происходит в Вильнюсе, пишут журналисты беларуских медиа и трубят, кажется, все соцсети. Если вдруг вы по разным причинам остались в Беларуси, мы составили подборку постов, которыми с места событий делятся участники торжественной церемонии. Так вы ничего не пропустите.

Читайте по теме: Пять беларусов, которых помнит и не может поделить весь мир, но не родная страна

 
 
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Сегодня, 22 ноября, – важный исторический день. Тысячи людей в Вильнюсе прощаются с повстанцами 1863-1864 годов, здесь же пройдет перезахоронение останков Кастюся...
 
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