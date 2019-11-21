«Сегодня Вильня — беларуская». Смотрите, как тысячи людей прощаются с Калиновским

Источник материала: KYKY

Сегодня, 22 ноября, – важный исторический день. Тысячи людей в Вильнюсе прощаются с повстанцами 1863-1864 годов, здесь же пройдет перезахоронение останков Кастюся Калиновского, ради чего в Литву приехали президенты, чиновники и сотни беларусов, которым литовское посольство выдало бесплатные визы. В соборах идут мессы, на площади ходят колонны – и все это на фоне развивающихся БЧБ-флагов. О том, что прямо сейчас происходит в Вильнюсе, пишут журналисты беларуских медиа и трубят, кажется, все соцсети. Если вдруг вы по разным причинам остались в Беларуси, мы составили подборку постов, которыми с места событий делятся участники торжественной церемонии. Так вы ничего не пропустите.

Я не ведаю, як перадаць гэтыя пачуцці. pic.twitter.com/b3IV6KCIE4 — Maksim Khliabets (@Zlydzen) November 22, 2019