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В минском Сухарево откроют магазин Санта и раздадут мороженое

22.11.2019 17:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В минском Сухарево откроют магазин Санта и раздадут мороженое
В минском Сухарево откроют магазин «Санта» и раздадут мороженое

Площадь нового магазина – около 350 «квадратов». Пространство обустроено по европейским стандартам: внутри есть место, чтобы развернуться с коляской, а для хранения товаров оборудовали современные витрины и закупили новейшее оборудование. Интерьер светлый – с модными сейчас вставками «под дерево».

В магазине представят свыше 6350 наименований товаров. Покупателям будут доступны все привычные отделы. Особенно много обещают мясных и молочных изделий. Богатым также будет выбор фруктов, овощей и зелени. Кроме того, здесь соберут десятки видов атлантической рыбы и морепродуктов. Всегда будет в наличии свежая выпечка.

 
 
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В минском микрорайоне Сухарево 22 ноября в 14 часов примет первых покупателей новый магазин Санта .
 
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