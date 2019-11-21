Источник материала: Myfin



В минском Сухарево откроют магазин «Санта» и раздадут мороженое

Площадь нового магазина – около 350 «квадратов». Пространство обустроено по европейским стандартам: внутри есть место, чтобы развернуться с коляской, а для хранения товаров оборудовали современные витрины и закупили новейшее оборудование. Интерьер светлый – с модными сейчас вставками «под дерево».

В магазине представят свыше 6350 наименований товаров. Покупателям будут доступны все привычные отделы. Особенно много обещают мясных и молочных изделий. Богатым также будет выбор фруктов, овощей и зелени. Кроме того, здесь соберут десятки видов атлантической рыбы и морепродуктов. Всегда будет в наличии свежая выпечка.