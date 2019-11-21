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Посетители с ноутбуками снижают доход белорусских кафе
Источник материала: Myfin
Количество фрилансеров и офисных сотрудников, работающих удаленно, в Беларуси неуклонно растет, и эта тенденция сохраняется. Более 55% представителей поколения 80-90-х годов заявили, что считают фриланс закономерной частью своей карьеры. Согласно результатам исследования компании Regus, 40% опрошенных в Беларуси респондентов отметили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно, и еще 13% респондентов отметили, что руководство планирует ввести гибкий график. Причем 22% опрошенных работают 3 и более дня в неделю вне офиса.
При необходимости работы вне офиса самым популярным местом работы является дом, на втором месте по популярности — кафе. «Белые воротнички», проводящие в кафе встречи и работающие за ноутбуком, вызывают недовольство владельцев заведений, так как средняя оборачиваемость столика снижается в несколько раз. К тому же эти работники создают офисную атмосферу, чем раздражают других клиентов.
«Случается, что большинство мест в нашем кафе занято посетителями, которые разложили ноутбуки и документы. Например, за столиком, рассчитанным на четверых, сидят два человека, которые разложив свои бумаги, несколько часов обсуждают дела. В итоге наши постоянные посетители вынуждены расположиться за стойкой или вовсе уйти из-за отсутствия мест», — говорит один из опрошенных рестораторов. По его данным, несколько регулярно работающих фрилансеров могут снизить выручку заведения на 10-20%.
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В Беларуси стремительно растет количество людей, работающих в кафе за ноутбуком. Такие посетители нервируют владельцев кафе, так как снижают доходы заведения и...
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