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Анонс мобильного приложения Aigenis invest

22.11.2019 15:46 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Анонс мобильного приложения Aigenis invest
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В 21 веке сложно переоценить важность мобильных приложений. Уже во многих отраслях они становятся ценной частью экосистемы бизнеса.

Компания Айгенис запускает бета-тестирование мобильного приложения «Aigenis invest» для людей ищущих альтернативу банковским депозитам или уже хорошо знакомым с фондовым рынком - с  возможностью простого и удобного доступа к  торгам на Белорусской валютно-фондовой бирже в режиме онлайн. Одной из важнейших особенностей приложения является заключение договора на брокерское обслуживание без посещения офиса компании. Нужно лишь всего пройти регистрацию в МСИ (Межбанковской системе идентификации) и ответить на заданные вопросы.  Мы приглашаем всех желающих инвесторов на закрытое тестирование приложения, где вы получите возможность ознакомиться с функционалом приложения, а также поучаствовать в дальнейшем его развитии. Также нам будут важны ваши отзывы и пожелания.

 
 
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В 21 веке сложно переоценить важность мобильных приложений. Уже во многих отраслях они становятся ценной частью экосистемы бизнеса.
 
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