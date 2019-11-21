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В Беларуси после «странного» хоккейного матча возбуждено уголовное дело

22.11.2019 17:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси после «странного» хоккейного матча возбуждено уголовное дело
Фото из открытых источников

12 ноября в рамках чемпионата Беларуси по хоккею состоялся поединок между молодечненским «Динамо» и «Могилевом». Матч складывался в пользу команды из Молодечно, игроки лидировали со счетом 5:1. Однако внезапно хоккеисты «Динамо» стали пропускать одну шайбу за другой и в итоге проиграли – 5:6.

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Матч вызвал подозрения из-за котировок букмекеров. Коэффициент на явного аутсайдера матча «Могилев» резко упал перед игрой, а также из-за хода поединка. «Странным» матчем занялись правоохранительные органы.

Выяснилось, что матч действительно носил договорной характер. По информации Следственного комитета, допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили это. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления.

В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 УК Республики Беларусь («Покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования»).

 
Теги: Могилев
 
 
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Следователи полагают, что матч чемпионата Республики Беларусь по хоккею «Динамо-Молодечно» – «Могилев», состоявшийся 12 ноября, носит договорной характер.
 
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