В Беларуси после «странного» хоккейного матча возбуждено уголовное дело

Источник материала: Аргументы и факты

12 ноября в рамках чемпионата Беларуси по хоккею состоялся поединок между молодечненским «Динамо» и «Могилевом». Матч складывался в пользу команды из Молодечно, игроки лидировали со счетом 5:1. Однако внезапно хоккеисты «Динамо» стали пропускать одну шайбу за другой и в итоге проиграли – 5:6.

Матч вызвал подозрения из-за котировок букмекеров. Коэффициент на явного аутсайдера матча «Могилев» резко упал перед игрой, а также из-за хода поединка. «Странным» матчем занялись правоохранительные органы.

Выяснилось, что матч действительно носил договорной характер. По информации Следственного комитета, допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили это. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления.

В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 УК Республики Беларусь («Покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования»).