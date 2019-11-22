Всемирный день борьбы со СПИДом — 2019

Источник материала: Клiч Радзiмы

Пресс-релиз

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день приобрел статус ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует международную солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа.

Всемирный день борьбы со СПИДом каждый год посвящен определенной теме. В этом году такой темой будет «Решающая роль сообществ».

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом сохраняет свою актуальность, напоминая о том, что вопрос повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, искоренения стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему остается критически важным.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на планете живет более 37,9 миллионов человек. За последние 30 лет от СПИДа умерло около 32 миллионов человек.

В Республике Беларусь за последнее десятилетие наибольшее количество новых случаев регистрируется в возрасте старше 35 лет. Преобладает гетеросексуальный путь передачи ВИЧ.

По состоянию на 01.11.2019 года в республике зарегистрировано:

более 27,5 тысяч случаев ВИЧ-инфекции;

более 21,5 тысяч людей, живущих с ВИЧ.

В Витебской области по состоянию на 01.11.2019 года зарегистрировано 1522 случая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ, – 1179, показатель распространенности составил 100,64 на 100 тысяч населения (республиканский показатель – 230,48).

По показателю распространённости область занимает 6-ое место

среди областей республики.

За январь – октябрь 2019 года выявлено 102 новых случаев ВИЧ- инфекции (за аналогичный период 2018 года – 88).

В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом лечебном учреждении, располагающем процедурным кабинетом. Также в стране на базе общественных некоммерческих организаций функционируют анонимно-консультационные пункты, предоставляющих услуги по консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию для наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции групп населения (потребители

инъекционных наркотиков, женщины, вовлеченные в секс-бизнес, мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами).

Все ВИЧ-позитивные пациенты в Республике Беларусь, состоящие на диспансерном наблюдении получают лекарственные средства для антиретровирусной терапии бесплатно. Количество таких пациентов на сегодняшний день составляет около 17 тысяч человек, в том числе 950 – в Витебской области. Вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь. Качество жизни ВИЧ-позитивных людей, благодаря этим лекарственным препаратам, почти ничем не отличается от качества жизни людей без ВИЧ.

Усилия медицинского сообщества, системы образования, культуры, средств массовой информации должны быть направлены на просвещение населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, с акцентом на сохранение социальной ценности семьи и рождению здорового поколения, соблюдение прав человека, недопущения стигмы и дискриминации в отношении лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. Соблюдение прав отдельного человека, как правило, требует соблюдение определенных границ и недопущение нарушения прав другого – правильное понимание этого условия нивелирует многие диссонансы и разногласия в области соблюдения прав. Формирование адекватного представления о ВИЧ-инфекции на основе достоверного информирования о путях передачи инфекции, в частности, о невозможности инфицирования ВИЧ в быту, будет способствовать снижению стигмы в отношении людей, живущих с ВИЧ.

Государственные, общественные и международные организации объединили свои усилия для проведения кампании, посвященной вопросам, связанным с ВИЧ. Во всех регионах мира проводятся мероприятия, которые обращают общее внимание на текущую ситуацию и перспективные направления в области профилактики ВИЧ-инфекции. Общественные организации, занимающиеся вопросами противодействия ВИЧ-инфекции, мобилизуют усилия по поддержке сообществ, в которых они работают, и предоставляют возможность людям, живущим с ВИЧ, высказаться по актуальным и значимым темам.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом во всех областях Республики Беларусь по инициативе учреждений здравоохранения при поддержке неправительственных организаций, волонтеров, СМИ проводятся информационно-просветительские мероприятия: выставки, конкурсы, соревнования, открытые уроки, выступления в прямом эфире. При организации мероприятий, отдавая

приоритет просвещению молодежи, необходимо уделять особое внимание возрастной категории старше 35 лет.

В нашей области будут также организованы и проведены мероприятия для населения (акции, ток-шоу, выставки, тематические вечера, флеш-мобы, форум-театры, музыкальные марафоны и т.п.).

03.12.2019 в гостинице «Лучёса» с 12.45 до 17.00 пройдёт семинар «О реализации новой редакции Информационной стратегии по ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь» с участием представителей органов власти, ключевых групп населения и медийных лиц, средств массовой информации, специалистов здравоохранения. Также в этот день в 19.00 состоится творческий вечер Светланы Боровской – Посла доброй воли ЮНЭЙДС в Беларуси. Творческий вечер и семинар организованы ЮНЭЙДС, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Также будут проведены крупномасштабные акции:

28.11.2019 – в Центре культуры г.Орша – для молодёжи «Знай свой ВИЧ- статус» с проведением экспресс-тестирования на ВИЧ;

28.11.2019 – «Развей сомнения, пройди тестирование на ВИЧ» – для работников предприятия ОАО «Нафтан»;

29.11.2019 – «Профилактика ВИЧ/СПИД» на предприятии ОАО «Полоцк-Стекловолокно»;

29.11.2019 – «Касается каждого» в УО «Витебский государственный технологический университет».

В организациях, учреждениях, на предприятиях всех форм собственности будут проведены информационные дни по профилактике ВИЧ-инфекции под девизом «Решающая роль сообществ».

Присоединяйтесь к нам в этот Всемирный день борьбы со СПИДом. Проводимые мероприятия еще раз позволят обратить внимание на всю серьезность данной проблемы, донести информацию по профилактике ВИЧ-инфекции до населения, мотивировать к безопасному и ответственному поведению и сохранению своего здоровья.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»