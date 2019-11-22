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Поможем Ларисе Волковой!

22.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Поможем Ларисе Волковой!

Ни один человек в мире, каким бы успешным, богатым, добрым и всемогущим он ни был, не защищен от болезней. Наверное, в этом самая большая несправедливость жизни, но и испытание тоже. Вот и наша коллега Лариса Волкова проходит сейчас через него…

Лариса Евгеньевна — талантливый журналист. Более 20 лет она отработала на витебском телевидении: начинала помощником режиссера, а затем многие годы отдала информационной журналистике и, будучи редактором отдела новостей, сначала в качестве радиорепортера, а позже в составе телевизионной бригады объехала всю Витебщину; ее репортажи, интервью, зарисовки о людях создавали мозаичное полотно непростых 80-х, сложных 90-х годов в истории страны и Придвинского края конца XX века.

А затем еще столько же Лариса Волкова проработала в редакции «Витьбичей», и газетное дело оказалось ей не просто по плечу, а стало главным, одним из самых интересных периодов, насыщенных событиями и встречами с людьми. Не раз своими материалами журналист помогала тем, кому было трудно.

Сегодня мы, ее коллеги, обращаемся ко всем отзывчивым и милосердным людям с просьбой помочь самой Ларисе Волковой побороть коварную болезнь. Так как протокольное лечение оказалось недостаточно эффективным, пришлось подключить новый для Беларуси вид лечения — иммунотерапию, которую уже не в состоянии оплатить семья Ларисы Евгеньевны. Поможем ближнему, и нам воздастся!

Средства можно передавать в редакцию, а также перечислять на благотворительный счет, который открыт в отделении № 200/140 филиала № 200 ОАО «АСБ Беларусбанк». Адрес: г. Витебск, ул. Смоленская, 9а. БИК АКВВВY21200. Счет BY64АКВВ38193821030022000000.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Волковой Ларисы Евгеньевны на лечение.

Мобильный телефон (+375 29) 214-79-08 — МТС.

Коллектив газеты «Витьбичи».

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