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Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН

22.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН

В середине ноября специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Мария Ридико и Тамара Лукьяненок провели для посетителей сразу два незабываемых мероприятия. Первое прошло в рамках профилактической акции «Трезвый дом, трезвый двор, трезвый дом — это выбор сильных» и сплотило всех присутствующих в одну большую и дружную семью. Здесь участники мероприятия разделились на две семейные пары, где в главных ролях, конечно, были  папа, мама и множество детишек. Каждая команда придумала фамилию, но не простую, а любого знаменитого русского либо зарубежного спортсмена. Затем придумали девиз, нарисовали герб семьи, и, конечно, сформулировали основные правила в своем доме. Приняли участие в викторине, где за правильные ответы могли получить… кирпичик, чтобы построить своей семье дом. Вместе решали современные социальные проблемы, которые могут возникнуть в любой семье. И даже провели танцевальную разминку. В результате победила дружба, и каждая семья сумела построить себе дом. Ведь все без исключения старались и приложили к этому немало усилий. А завершающим аккордом мероприятия стало задувание на торту свечей и чаепитие в рамках празднования десятилетия спортивного кружка «Бодрость». Было много веселья, смеха, песен и танцев в дружеской, домашней обстановке. Чего порой так не хватает пожилым людям.

Секрет долголетия шарковчан сотрудники отделения видят в активной жизни ветеранов труда, насколько позволяют им годы и здоровье. И для этого в структурном подразделении ТЦСОН создаются все необходимые условия. Посетители не только пребывают в комфортных условиях, но и интересно и с пользой организуют свой досуг, получают необходимую медицинскую и моральную поддержку, в буквальном смысле отодвигая старение. А проводимое мероприятие тому яркое подтверждение.

Елена АНАНИЧ.

Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН

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