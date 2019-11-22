Сразу два незабываемых мероприятия провели специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН

Источник материала: Клiч Радзiмы

В середине ноября специалисты отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Мария Ридико и Тамара Лукьяненок провели для посетителей сразу два незабываемых мероприятия. Первое прошло в рамках профилактической акции «Трезвый дом, трезвый двор, трезвый дом — это выбор сильных» и сплотило всех присутствующих в одну большую и дружную семью. Здесь участники мероприятия разделились на две семейные пары, где в главных ролях, конечно, были папа, мама и множество детишек. Каждая команда придумала фамилию, но не простую, а любого знаменитого русского либо зарубежного спортсмена. Затем придумали девиз, нарисовали герб семьи, и, конечно, сформулировали основные правила в своем доме. Приняли участие в викторине, где за правильные ответы могли получить… кирпичик, чтобы построить своей семье дом. Вместе решали современные социальные проблемы, которые могут возникнуть в любой семье. И даже провели танцевальную разминку. В результате победила дружба, и каждая семья сумела построить себе дом. Ведь все без исключения старались и приложили к этому немало усилий. А завершающим аккордом мероприятия стало задувание на торту свечей и чаепитие в рамках празднования десятилетия спортивного кружка «Бодрость». Было много веселья, смеха, песен и танцев в дружеской, домашней обстановке. Чего порой так не хватает пожилым людям.

Секрет долголетия шарковчан сотрудники отделения видят в активной жизни ветеранов труда, насколько позволяют им годы и здоровье. И для этого в структурном подразделении ТЦСОН создаются все необходимые условия. Посетители не только пребывают в комфортных условиях, но и интересно и с пользой организуют свой досуг, получают необходимую медицинскую и моральную поддержку, в буквальном смысле отодвигая старение. А проводимое мероприятие тому яркое подтверждение.

Елена АНАНИЧ.