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На выходные по-прежнему очень холодно: порывистый ветер и заморозки

22.11.2019 16:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На выходные по-прежнему очень холодно: порывистый ветер и заморозки

На субботу и воскресенье прогнозируют сильный ветер, ночью температура опустится по востоку страны до –13 градусов.

23 ноября, в субботу, погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия антициклона, сформированного в холодном воздухе. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, по западу -2..-6°С, максимальная днем -5..+1°С.

24-25 ноября сохранится влияние западной периферии арктического антициклона.

24 ноября, в воскресенье, также преимущественно без осадков. Ветер местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по юго-западу, до -13°С по востоку страны; максимальная днем -4..+2°С.

25 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по крайнему юго-западу страны возможны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед.

Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, по востоку местами до -13°С, в западных районах -2..+1°С, максимальная днем -4..+3°С.

 
 
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На субботу и воскресенье прогнозируют сильный ветер, ночью температура опустится по востоку страны до –13 градусов.
 
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