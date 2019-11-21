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Новые штрафы и дисквалификация. Федерация футбола вновь наказала брестское «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Белорусская федерация футбола вынесла новые наказания брестскому «Динамо». Клуб понесет наказание за матные кричалки болельщиков, пиротехнику и грубость в матче с «Ислочью».
По итогам заседания КДК федерации было принято решение:
— оштрафовать брестское «Динамо» на 200 базовых величин (5100 рублей) за нарушение статей 77 (скандирование ненормативной лекскики) и 79 (использование пиротехники) ДК АБФФ;
— оштрафовать полузащитника Артема Милевского на 50 базовых величин (1275 рублей) за нарушение статьи 100 (нарушение и (или) невыполнение регламентирующих документов ФИФА, УЕФА либо АБФФ, прямо не предусмотренные настоящим Кодекском, но по сути своей являющиеся подобным (аналогичным) указанным нарушениям) ДК АБФФ;
— дисквалифицировать полузащитника Владислава Васильева на три матча за прямую красную карточку;
— отказать брестскому «Динамо» в удовлетворении ходатайства в отношении предупреждения Павлу Нехайчика;
— оштрафовать «Ислочь» на 30 базовых величин (765 рублей) за нарушение статьи 71 ДК АБФФ (получение не менее пятью футболистами предупреждений («желтых карточек») в течение одного матча).
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Белорусская федерация футбола вынесла новые наказания брестскому «Динамо». Клуб понесет наказание за матные кричалки болельщиков, пиротехнику и грубость в матче...
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