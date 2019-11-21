Погода на выходные и начало недели: сильный ветер и минусовая температура

Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларусь идет похолодание.

В субботу, 23 ноября, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза по западу до 10 по востоку страны, в восточных районах при прояснениях местами воздух охладится до минус 12. Днем ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В воскресенье и понедельник, 24-25 ноября, по информации синоптиков, будет без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью будет ноль - минус 7, по востоку при прояснениях до 8-10 градусов мороза. Днем ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, в юго-западных районах будет плюс 3-5.



