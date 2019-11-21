29.11.2019 будут проводить прием граждан заместитель прокурора Минской области старший советник юстиции Шикунец Сергей Павлович, первый заместитель начальника УВД Миноблисполкома полковник милиции Мурин Вадим Львович, заместитель начальника УСК по Минской области полковник юстиции Калин Валерий Васильевич.
29.11.2019 в кабинете 301 Дзержинского районного исполнительного комитета будут проводить прием граждан:
- заместитель прокурора Минской области старший советник юстиции Шикунец Сергей Павлович;
- первый заместитель начальника УВД Миноблисполкома полковник милиции Мурин Вадим Львович;
- заместитель начальника УСК по Минской области полковник юстиции Калин Валерий Васильевич.
Время: с 14.00 до 16.00