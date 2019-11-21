ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прошел третий день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

22.11.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

21 ноября 2019 года состоялись три встречи.

Прошел третий день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Прошел третий день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Промежуточные итоги третьего соревновательного дня турнира:

1. КПУП «БМПЗ» 2-0 УЗ «БЗЦГиЭ» (1 партия 25-0; 2 партия 25-0) (тех. поражение);

Прошел третий день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Прошел третий день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

2. УЗ «БОЦЭОЗ» 0-2 КУП «Брестгорремстройтрест» (1 партия 10-25; 2 партия 12-25);

Прошел третий день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

3. РУП «Белпочта» 2-1 КУП «Брестгорремстройтрест» (1 партия 25-22; 2 партия 12-25, 3 партия 15-11).

Прошел третий день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Прошел третий день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Прошел третий день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата

Администрация Ленинского района г. Бреста благодарит руководство ГУО «Средняя школа № 33 г. Бреста» за предоставление спортивной базы.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  21 ноября 2019 года состоялись три встречи. Промежуточные итоги третьего соревновательного дня турнира: 1. КПУП «БМПЗ» 2-0 УЗ «БЗЦГиЭ» (1 партия 25-0; 2 партия 25-0) (тех....
 
Новости дня
Новости разные
 
Прием граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика