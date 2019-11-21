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Прошел третий день XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата
22.11.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 ноября 2019 года состоялись три встречи.
Промежуточные итоги третьего соревновательного дня турнира:
1. КПУП «БМПЗ» 2-0 УЗ «БЗЦГиЭ» (1 партия 25-0; 2 партия 25-0) (тех. поражение);
2. УЗ «БОЦЭОЗ» 0-2 КУП «Брестгорремстройтрест» (1 партия 10-25; 2 партия 12-25);
3. РУП «Белпочта» 2-1 КУП «Брестгорремстройтрест» (1 партия 25-22; 2 партия 12-25, 3 партия 15-11).
Администрация Ленинского района г. Бреста благодарит руководство ГУО «Средняя школа № 33 г. Бреста» за предоставление спортивной базы.
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21 ноября 2019 года состоялись три встречи. Промежуточные итоги третьего соревновательного дня турнира: 1. КПУП «БМПЗ» 2-0 УЗ «БЗЦГиЭ» (1 партия 25-0; 2 партия 25-0) (тех....
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