Минздрав заинтересовался услугами спа-центров. Некоторые процедуры могут отнести к медицинским

Источник материала: Виртуальный Брест

В ближайшее время может серьезно измениться ситуация с работой спа-центров в Беларуси. Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в перечень услуг, которые центры могут оказывать без медицинской лицензии. Под запретом могут оказаться минеральные ванны, соляные комнаты и даже массаж камнями. Кроме того, ведомство настаивает, что медицинские работники должны быть исключены из перечня специалистов спа-центров, у которых нет медицинской лицензии. Представители индустрии говорят, что это серьезно ударит по их бизнесу.





В 2015 году в Беларуси был принят стандарт по услугам, которые могут оказывать спа-центры. Речь идет о бытовых, не медицинских услугах, соответственно, собственникам бизнеса не нужно было получать медицинскую лицензию на право работать. К таким услугам отнесли гидромассаж, криосауну, минеральные ванны, инфракрасную сауну, соляной грот, несколько видов массажа и др.

Отметим, что для оказания бытовых услуг требуется специальное разрешение, однако процедура сертификации более простая, чем лицензирование в сфере здравоохранения.

Директор Ассоциации прикладной эстетики и спа Тамара Королева говорит, что это был важный шаг для бизнеса, чтобы урегулировать все вопросы и работать в правовом поле.

Но уже в 2016 году у спа-центров начались первые проблемы. В один из могилевских центров, где оказывались услуги по лимфодренажу, спа-капсуле, инфракрасной сауне и бане, с проверкой пришла налоговая инспекция. По словам Тамары Королевой, спа-центр работал в полной уверенности, что им не нужна лицензия на медицинскую деятельность, ведь оказываемые услуги включены в разряд бытовых. Однако доводы владельца бизнеса не были услышаны, пришлось заплатить штраф. Кроме того, был конфискован доход.

Тамара Королева вспоминает, что дальше возникли вопросы к спа-центрам, где стоит кедровая бочка. После — к соляным комнатам. За отсутствие лицензии на медицинскую деятельность собственники получали большие штрафы и отдавали всю свою прибыль.

— Проверяющие ссылаются на позицию Минздрава о том, что указанные услуги являются медицинскими, соответственно, чтобы их оказывать, нужно получить лицензию. А раз нет лицензии — заплатите штраф, верните весь «незаконный» доход, — отмечает директор ассоциации. — Это большие деньги, особенно для небольших спа-центров. По сути, под угрозой стоит их дальнейшая работа.

Начиная с 2016 года Минздрав неоднократно направлял в адрес МАРТ (контролирует объекты, которые оказывают бытовые услуги) предложения по разграничению медицинских и бытовых услуг, по исключению из специалистов спа медработников.

В ответе, направленном ассоциации в 2016 году, указывается, что Минздрав проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что в спа-объектах применяются не только бытовые, но и медицинские услуги. По мнению ведомства, из перечня бытовых услуг нужно исключить инфракрасную сауну, соляной грот (галокамера, соляная комната), некоторые виды ванны и душа, гидромассаж, лимфодренаж, аппаратную спа-услугу, спа-капсулу, эпиляцию, несколько видов массажа — фитнес-массаж, стоун-массаж, спортивный массаж, восточный массаж, спа-массаж, массаж с ароматическим воздействием, аюрведический массаж, флотацию, световое воздействие. Это значит, что спа-центры, которые хотят и дальше оказывать такого рода услуги, должны будут получить медицинскую лицензию.

— Это однозначно усложняет работу бизнеса, — поясняет член Ассоциации прикладной эстетики и спа Елена Капустинская. — Чтобы получить лицензию, нужно выполнить ряд условий по помещению, персоналу и т. д. Это не дело одного дня, это потребует дополнительных финансовых вложений. Многие крупные спа-центры, в том числе на базе минских отелей, белорусских санаториев, не имеют такой специальной лицензии. Кроме того, если услуги, которые на сегодня являются бытовыми, отнесут к медицинскими, оборудование, которое используется для выполнения этих услуг, должно проходить специальную регистрацию. Иногда зарегистрировать один аппарат стоит порядка 10 тысяч долларов, за это платят собственники бизнеса. Мы не согласны с позицией Минздрава, поскольку когда в 2015 году принимался стандарт, была изучена мировая практика, мнение всех заинтересованных сторон. Документ работает, создавать дополнительные ограничения ни к чему. Мы не лечим людей в спа-центрах — это наше главное отличие от медицинских центров, поэтому в корне неправильно рассматривать нас наравне с медиками.

Однако у Минздрава своя аргументация. В ответе, который получили собственники спа-центров в ноябре 2019 года, указывается, что ведомство неоднократно получало жалобы от пациентов, которые в буквальном смысле стали жертвами некачественных услуг. Так, клиентка одного из спа-центров в сентябре 2019 года после лазерной эпиляции получила ожоги 4 степени (самая тяжелая степень), перенесла несколько операций по пересадке кожи. В августе клиентка салона, который обещает быстрое и эффективное похудение, получила серьезные телесные повреждения — массаж ей проводил специалист без медицинского образования.

Специалисты Минздрава также обращают внимание, что массаж применяется не только для лечения, но и как первичная профилактика заболевания, то есть квалифицированный специалист может обнаружить предрасположенность пациента к определенным заболеваниям, определить патологические изменения и, соответственно, направить его к специалисту для оказания дальнейшей помощи.

Представители Ассоциации прикладной эстетики и спа настаивают, что жалобы, указанные выше, — единичные случаи.

— В спа-центрах людей не лечат, мы не претендуем на то, чтобы оказывать лечебный массаж, основная задача которого облегчить боль. Более того, клиентов всегда спрашивают, есть ли у них противопоказания для оказания услуги, — подчеркивает Тамара Королева.

Еще одно предложение Минздрава — исключить медицинских работников из перечня специалистов спа. Проще говоря, врачи и медицинские сестры (именно в такой формулировке) смогут работать только в тех центрах, которые получили медицинскую лицензию.

— Исходя из норм для оказания ряда спа-услуг требуется наличие медицинского образования, — отмечено в ответе из Минздрава, который получили представители ассоциации. — Однако целью обучения в медицинских учебных заведениях является подготовка медработников для организации доступной и качественной медицинской помощи.

Свое видение ситуации собственники бизнеса, представители бизнес-союзов направили в Совет министров. К 15 декабря 2019 года должен быть подготовлен соответствующий проект постановления. Несмотря на то, что изменения пока не приняты, к собственникам соляных комнат, как стало известно TUT.BY, уже есть вопросы со стороны контролирующих органов, которые выясняют, могут ли они работать без медицинской лицензии. Получить комментарий Минздрава по данному вопросу не удалось.