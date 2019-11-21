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А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона

22.11.2019 17:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Насколько сложно нарисовать утку? Сделать набросок этого животного обычно несложно. На странице одной из групп в соцсети Facebook пользователям предложили попробовать себя в этом деле. 

На призыв откликнулись сотни человек и представили на суд публики свои творения. Кстати, всем был дан простенький шаблон, а варианты его видоизменения были ограничены только фантазиями творцов. 

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой 

А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона
Фото: Facebook / Jared Cagas 

А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона
Фото: Facebook / Alex Holbourn 

А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона
Фото: Facebook / Othmane Nejd 

А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона
Фото: Facebook / Stellan Karlsson 

А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона
Фото: Facebook / Bill Paxton 

А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона
Фото: Facebook / Adam Smith 

А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона
Фото: Facebook / Dawid Waśniewski 

А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона
Фото: facebook.com/smolanimolmemes 

А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона
Фото: facebook.com/smolanimolmemes 

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Насколько сложно нарисовать утку? Сделать набросок этого животного обычно несложно. На странице одной из групп в соцсети Facebook пользователям предложили...
 
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