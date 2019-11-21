А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона

Источник материала: СТВ

Насколько сложно нарисовать утку? Сделать набросок этого животного обычно несложно. На странице одной из групп в соцсети Facebook пользователям предложили попробовать себя в этом деле.

На призыв откликнулись сотни человек и представили на суд публики свои творения. Кстати, всем был дан простенький шаблон, а варианты его видоизменения были ограничены только фантазиями творцов.

Российский художник рисует портреты прохожих. Вы тоже захотите такой



Фото: Facebook / Jared Cagas



Фото: Facebook / Alex Holbourn



Фото: Facebook / Othmane Nejd



Фото: Facebook / Stellan Karlsson



Фото: Facebook / Bill Paxton



Фото: Facebook / Adam Smith



Фото: Facebook / Dawid Waśniewski



Фото: facebook.com/smolanimolmemes