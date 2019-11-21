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А какая бы получилась у вас? Пользователи нарисовали смешных уток на основе простого шаблона
Источник материала: СТВ
Насколько сложно нарисовать утку? Сделать набросок этого животного обычно несложно. На странице одной из групп в соцсети Facebook пользователям
На призыв откликнулись сотни человек и представили на суд публики свои творения. Кстати, всем был дан простенький шаблон, а варианты его видоизменения были ограничены только фантазиями творцов.
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Насколько сложно нарисовать утку? Сделать набросок этого животного обычно несложно. На странице одной из групп в соцсети Facebook пользователям предложили...
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