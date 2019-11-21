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В Одессе из-за сильного шторма корабль-сухогруз прибило к берегу
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Одессе сильный шторм стал причиной ЧП в море. Непогода прибила к берегу корабль-сухогруз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он практически лег на бок, и из него начал вытекать мазут. На месте происшествия развернули спасательную операцию.
Напомним, 22 ноября из-за сильного ветра в Одессе произошел еще один инцидент. Турецкому самолету удалось приземлиться лишь со второго раза.
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Новости Украины. В Одессе сильный шторм стал причиной ЧП в море. Непогода прибила к берегу корабль-сухогруз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он...
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