|
АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аграрно-промышленный комплекс Витебской области ждут перемены. Совещание, которое 22 ноября в ходе рабочей поездки в регион провел Александр Лукашенко, должно стать историческим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства представили предложения по системному решению проблем.
Дело в том, что в последние годы отрасль здесь демонстрировала отрицательную динамику. Снижался объем производства продукции, сокращалось поголовье скота, финансовое состояние сельхозорганизаций неудовлетворительное. Все это отражается и на предприятиях перерабатывающей промышленности.
Среди участников встречи были высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти. Одно из прозвучавших предложений – создать масштабный холдинг. Подготовлен соответствующий проект указа.
Участники совещания также рассмотрели проблемы в системе управления интеграционными агропромышленными структурами. Их решено было создать несколько лет назад для того, чтобы кардинально улучшить экономику предприятий и повысить благосостояние и уровень жизни сельчан. Ряд организаций присоединили к предприятиям- интеграторам, а единый руководящий центр теперь определяет общие задачи, исходя из интересов всех участников интеграционной структуры.
Василий Хамёнок, генеральный директор полоцкой интеграционной структуры:
В ходе трехчасового совещания были озвучены проблемы интеграционных структур. Одна из них – долги. Решение главой государства принято. Долги отсрочить, но затем обязательно вернуть. Ответственность исполкомов необходимо усилить, возможности для этого у них есть. А зарплаты для крестьян – повысить. Только потом от людей можно ждать отдачи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси
Новости Беларуси. Аграрно-промышленный комплекс Витебской области ждут перемены. Совещание, которое 22 ноября в ходе рабочей поездки в регион провел Александр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)