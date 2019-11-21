ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси

22.11.2019 16:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аграрно-промышленный комплекс Витебской области ждут перемены. Совещание, которое 22 ноября в ходе рабочей поездки в регион провел Александр Лукашенко, должно стать историческим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства представили предложения по системному решению проблем.

АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси

Дело в том, что в последние годы отрасль здесь демонстрировала отрицательную динамику. Снижался объем производства продукции, сокращалось поголовье скота, финансовое состояние сельхозорганизаций неудовлетворительное. Все это отражается и на предприятиях перерабатывающей промышленности.

Президент на совещании по развитию АПК Витебской области: «Вот впечатления: поля до конца не пашутся по контурам, хмызняком зарастают»

АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси

АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси

Среди участников встречи были высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти. Одно из прозвучавших предложений – создать масштабный холдинг. Подготовлен соответствующий проект указа.

Участники совещания также рассмотрели проблемы в системе управления интеграционными агропромышленными структурами. Их решено было создать несколько лет назад для того, чтобы кардинально улучшить экономику предприятий и повысить благосостояние и уровень жизни сельчан. Ряд организаций присоединили к предприятиям- интеграторам, а единый руководящий центр теперь определяет общие задачи, исходя из интересов всех участников интеграционной структуры.

АПК Витебской области ждут перемены. Что обсуждали на совещании по развитию отрасли с участием Президента Беларуси

Василий Хамёнок, генеральный директор полоцкой интеграционной структуры:
Сегодня Александр Григорьевич направил, потребовал. Помощь будет осуществлена, немного будут отсрочены наши долговые обязательства. Но это не значит, что мы должны плохо работать. Мы должны работать каждый день еще лучше, спрос будет, контроль, ответственность. Я думаю, все вместе мы через 2-3 года будем иметь совершенно другой результат.

В ходе трехчасового совещания были озвучены проблемы интеграционных структур. Одна из них – долги. Решение главой государства принято. Долги отсрочить, но затем обязательно вернуть. Ответственность исполкомов необходимо усилить, возможности для этого у них есть. А зарплаты для крестьян – повысить. Только потом от людей можно ждать отдачи.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Василий Хамёнок
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Аграрно-промышленный комплекс Витебской области ждут перемены. Совещание, которое 22 ноября в ходе рабочей поездки в регион провел Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестское «Динамо» оштрафовано, Милевский также
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика