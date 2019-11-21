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В Лепеле местный житель помог задержать продавцов «раритетных» монет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 ноября в Лепеле местный житель помог задержать людей, подозреваемых в мошенничестве.
Как
В четверг житель Лепеля обратил внимание на подозрительных граждан неславянской наружности, они продавали старинные монеты. Мужчина решил проверить свои опасения и обратился в милицию.
Прибывшие правоохранители быстро нашли машину с российскими номерами. В ней находились мужчина и женщина, продававшие «раритеты». Сейчас с подозреваемыми проводятся оперативные и следственные мероприятия. Изъят пакет с монетами.
Установлено, что фигуранты причастны к продаже «клада» в Молодечно месяц назад. Местный житель купил три поддельные монеты и медаль. Ещё одним потерпевшим является житель одного из облцентров. Узнав о мошенниках по телевидению, он обратился в милицию и сказал, что купил поддельную коллекцию за пять тысяч долларов.
Если вы пострадали от данного вида преступлений или обладаете информацией о деятельности возможных злоумышленников, сообщите об этом по телефону 102. Отмечается, что группы мошенников действуют по всей Беларуси.
Ранее стало известно, что в Минске был задержан житель России, который подозревался в мошенничестве.
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Новости Беларуси. 21 ноября в Лепеле местный житель помог задержать людей, подозреваемых в мошенничестве. Как сообщает МВД Беларуси, в республику не раз приезжали...
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