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Знания, нужные каждому. Как Общество Красного Креста обучает белорусов навыкам оказания первой помощи

22.11.2019 16:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экстремальный мастер-класс. 20 тысяч белорусов ежегодно обучаются навыкам оказания первой помощи. Работу по всей стране координируют волонтеры Белорусского Общества Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в стране открыто более 25 центров, в которых работают около 130 инструкторов. Правила спасения волонтеры напомнили и управленцам. В институте госслужбы чиновников учили, как принимать роды, реанимировать и приводить в чувства.

Знания, нужные каждому. Как Общество Красного Креста обучает белорусов навыкам оказания первой помощи

Знания, нужные каждому. Как Общество Красного Креста обучает белорусов навыкам оказания первой помощи

Из новых направлений работы Красного Креста – проект «Няня вместо мамы», в котором добровольцы ухаживают за сиротами в больницах, а также интегрированная помощь нуждающимся.

Знания, нужные каждому. Как Общество Красного Креста обучает белорусов навыкам оказания первой помощи

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Интегрированная помощь как подход предполагает объединение усилий профессиональных работников, медицинских сестер, социальных работников с системами труда во взаимодействии со службами сестер милосердия предоставлять услуги тем лицам, которым, как мы говорим, уже хуже некуда. Как правило, это люди, которые проживают в сельской местности, в отдаленных местах, это одинокие люди.

И второй компонент, который мы хотели бы реализовать – обучать ближайшее окружение навыкам ухода за тяжелыми пациентами либо пожилыми людьми.

Знания, нужные каждому. Как Общество Красного Креста обучает белорусов навыкам оказания первой помощи

И согревающая информация. 23 ноября волонтеры Красного Креста переходят на зимний режим работы. В Гомеле пройдут экспресс-курсы по работе при экстремально низких температурах. На месте дислокации учений развернут пункт обогрева и отработают приемы оказания помощи при обморожениях.

Люди в материале: Ольга Мычко
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Экстремальный мастер-класс. 20 тысяч белорусов ежегодно обучаются навыкам оказания первой помощи. Работу по всей стране координируют волонтеры...
 
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