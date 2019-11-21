Белорусские хоккеисты признались в организации договорного матча

Источник материала: Ежедневник





Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации договорного матча в рамках чемпионата страны по хоккею.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как пояснили в отделе информации и связи с общественностью СК Беларуси, у правоохранительных органов возникли вопросы относительно спортивного характера матча "Динамо-Молодечно" - "Могилев", который состоялся 12 ноября.

"В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер", - рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело в отношении представителей команды "Динамо-Молодечно" .

Хоккеистам и сотрудникам "Динамо-Молодечно", которое является фарм-клубом минского "Динамо", выступающего в КХЛ, грозит до трех лет лишения свободы.