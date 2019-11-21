|
Белорусские хоккеисты признались в организации договорного матча
22.11.2019 17:47 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации договорного матча в рамках чемпионата страны по хоккею.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Как пояснили в отделе информации и связи с общественностью СК Беларуси, у правоохранительных органов возникли вопросы относительно спортивного характера матча "Динамо-Молодечно" - "Могилев", который состоялся 12 ноября.
"В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер", - рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело в отношении представителей команды "Динамо-Молодечно" .
Хоккеистам и сотрудникам "Динамо-Молодечно", которое является фарм-клубом минского "Динамо", выступающего в КХЛ, грозит до трех лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации договорного матча в рамках чемпионата страны по хоккею.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)