«Не факт, что квартира достанется вся». Эксперт - о том, как белорусы завещают недвижимость

Источник материала: Tut.by

В риелторских кругах десятилетиями ходит байка, что квартиры завещают даже Александру Лукашенко. Как оказалось, явление не массовое, но случалось и такое. Мы решили узнать как вообще все это дело регулируется в Беларуси. Объясняем просто, как избежать основных ошибок в составлении завещания и в чем разница между завещанием в пользу физлица и президента.





Завещание «кому хочу и все свое» может не сработать

В нашем обществе тема недвижимости была и остается болезненной: строить коммерческое жилье дорого, десятилетиями стоять в очереди нуждающихся бессмысленно, если нет льгот или четверых несовершеннолетних детей. Когда уже есть недвижимость и дело доходит до ее раздела — опять больно, потому что делиться не всем приятно. Можно не делить и завещать жилье кому-то одному, но и тут, оказывается, подстерегают неприятности — в законодательстве прописано, когда квартиру могут разделить, даже если она завещана одному лицу. И вот почему:

— Завещание — это способ изменить определенный законом круг наследников. В Гражданском кодексе закреплен принцип свободы завещания. Это значит, что лицо может завещать свое имущество или его часть кому угодно: одному или нескольким лицам, которые входят в круг наследников по закону или не входят в него. Наследниками могут быть не только граждане, но и юридические лица и даже Республика Беларусь, ее административно-территориальные границы, — рассказала председатель Минской городской нотариальной палаты Елена Метельская.





В то же время свобода завещания, вот эта возможность завещать «кому хочу и все свое», может быть ограничена и эти ограничения прямо прописаны в ГК. Одно из самых часто действующих — правило об обязательной доле. Статья 1064 ГК говорит: если лицу завещано имущество, но ко дню открытия наследства супруг или родители завещателя будут нетрудоспособными (пенсионерами), а дети — несовершеннолетними либо нетрудоспособными, нотариус обеспечит возможность получить не менее половины той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону (то есть, если бы завещания не было). Этот момент всегда разъясняется нотариусами при удостоверении завещания.

Например, у наследодателя есть молодая жена и отец-пенсионер, все имеющееся имущество — однокомнатная квартира — завещана супруге. При оформлении наследства нотариус обязан обеспечить отцу возможность получить обязательную долю в этой квартире. Супруга таким правом не обладает, но завещание составлено в ее пользу. Если бы завещания не было, они бы наследовали квартиру в равных долях, потому что оба являются наследниками одной очереди. Было бы по 1/2 доле на каждого. Но поскольку есть завещание и один наследник на обязательную долю, то его доля будет рассчитана следующим образом: по закону отцу причиталась бы 1/2, не менее половины от этой доли (то есть половинка от половины) составляет 1/4. В результате, в описанной ситуации супруга, которой завещано все, унаследует лишь 3/4 квартиры, а отец — 1/4. Основанием наследования для супруги будет завещание, а для отца — закон (статья 1064 ГК).

В практике такие истории бывают, когда после смерти детей, их имущество наследуют родители. Особенно болезненны ситуации, когда, например, брак между родителями давно расторгнут, родитель, бросивший семью, этого ребенка не воспитывал, не интересовался его жизнью. Однако если это лицо не лишалось родительских прав, то как биологический родитель сохраняет права наследовать. И если такой наследник намерен реализовать свое право на обязательную долю, закон ему это гарантирует. Впрочем, это лишь право наследника, от реализации которого лицо может отказаться. Тогда будет работать только завещание.





Свобода завещания также может ограничиваться невозможностью возложения на наследников обязанности определенным образом распорядиться завещанным им имуществом на случай их смерти.

— То есть, нельзя составить завещание так: «Я завещаю квартиру брату, но он будет обязан завещать ее моему внуку». В то же время завещатель может прописать в завещании условие, при наступлении которого наследник получит завещанное имущество. То есть, если что-то определенное сделаешь, то унаследуешь. При этом условия должны быть правомерными относительно характера поведения наследника. Например, окончи университет — и получишь в наследство квартиру.

— В вашей практике такие условия встречались?

— Нет, не было, — смеется Елена Владимировна. — Все эти условия уменьшают шансы получить имущество. Наверное, для нашего менталитета такие вот методы, когда завещанием решаются «воспитательные» вопросы, не очень близки.

Но наш ГК содержит еще одну интересную правовую конструкцию — завещательный отказ, которая в практике встречается чаще чем, завещания под условием.

Завещательный отказ — это такое положение завещания, которым завещатель обязывает наследника исполнить за счет наследства какое-нибудь обязательство. Например, «я завещаю брату квартиру после своей смерти, но он обязан будет предоставить возможность проживания в ней моей сестре». Разница в том, что нельзя в завещании заложить обязанность наследника на случай его смерти распорядиться этим имуществом определенным образом, но можно обязать его исполнить за счет наследства какие-либо обязательства в пользу других лиц (отказополучателей). Могу сказать, что эта ситуации может иметь множество нюансов, поэтому рекомендую по такому завещанию обязательно консультироваться с нотариусом.

Елена Метельская отмечает, что такие ситуации не частые, касаются в основном жилой недвижимости.

Завещать квартиру можно и Александру Лукашенко, и президенту Александру Лукашенко, но есть нюанс

В своем завещании наследодатель может указать в качестве наследников любых лиц (одно, несколько), тех, кто назван в законе и нет. Также можно завещать юридическим лицам, Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам.

— Как часто люди завещают свое имущество и недвижимость государству?

— Бывает, но не часто. При этом не обязательно, что у человека нет наследников по закону. Чаще такие ситуации бывают, когда хотят завещать произведения искусства, библиотеки, когда есть имущество, которое, например, имеет ценность для музея или человек считает, что имущество имеет художественную или историческую ценность. Поскольку закон обязывает нотариусов сохранять сведения о завещании в тайне, говорить о конкретных случаях в практике не смогу, но в общем такое бывало.

Узнать, переходило ли что-то государству по такого рода завещаниям можно у того органа, который ведет учет такого имущества — Госкомимущества.

— Закон не ограничивает завещателя в том, кому завещать свое имущество. Говорят, обычные люди иногда завещают свои квартиры президенту. Есть разница президенту или физлицу?





— Если гражданин решил составить такое завещание, то важно учесть хочет ли он указать наследника просто как физическое лицо, либо укажет его как должностное лицо. Если наследником указан гражданин с конкретными ФИО, датой рождения, проживающий по определенному адресу, то и наследование будет по общим правилам.

Хочу отметить, что завещание может быть составлено в пользу кого угодно, но оно не реализуется, если наследник, указанный в завещании, не предпримет действий к принятию этого наследства. Скажем, у нас может быть много завещаний в пользу Александра Григорьевича, но если он решил, что это ему не нужно, то он никогда не обратится к нотариусу, и, соответственно, не унаследует это имущество.

— Что в таком случае будет с завещанной квартирой?

— Если наследник не примет или откажется от наследства без указания другого наследника или отстраняется как недостойный, то часть наследства, которая ему причиталась, поступает наследникам по закону (либо, если было завещано все имущество, а не только квартира, — наследникам по завещанию). Право наследования на то и право: человек сам решает, реализовывать его или нет, — рассказала Елена Владимировна.

Если завещанная квартира оказалась никому не нужной, она переходит в собственность государства. В Госкомимуществе на письменный запрос TUT. BY ответили, как это происходит: «Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто не имеет права наследовать согласно статье 1038 ГК, либо все они отказались от наследства, наследство признается выморочным. В таком случае выморочное наследство переходит в собственность административно-территориальной единицы по месту нахождения соответствующего имущества, в ходящего в состав наследства, для чего органу местного управления и самоуправления по истечении одного года со дня открытия наследства следует обратиться в суд с соответствующим заявлением».

Второй вариант — завещание квартиры президенту, должностному лицу. Закон этого не запрещает и нотариус обязан будет удостоверить завещание с формулировкой «в пользу президента Александру Лукашенко».

Однако при реализации такого завещания могут возникнуть сложности, если на тот момент будет действовать сегодняшнее законодательство. Вот как объясняет это Госкомимущество в ответ на письменный запрос TUT.BY: «Отмечаем, что статьей 22 закона РБ от 14 июня 2003 года «О государственной службе в РБ» для государственных служащих установлены ограничения. В частности, госслужащий не вправе принимать имущество (подарки) или получать другую выгоду в виде услуги в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий. Аналогичное по своему содержанию ограничение установлено и статьей «О борьбе с коррупцией».

Проще говоря, согласно действующему законодательству, вступить в наследование президенту, как госслужащему, нельзя.

— Однако нотариус не вправе будет запретить наследодателю указывать в завещании президента, так как на момент открытия наследства обстоятельства могут измениться, как и законодательство, — объяснила Елена Метельская.

Нюансы. Договор ренты «аннулирует» завещание

У завещания, как и у любой другой сделки, есть нюансы. Например, изменившиеся обстоятельства, о чем говорилось выше.

— Завещание составляется, когда завещатель жив, бодр и весел и планирует еще долго жить. Но проходит какое-то время и обстоятельства могут меняться. Например, он решает, что какой-то объект недвижимости, в отношении которого составлено завещание, нужно подарить или продать, или передать по договору ренты за уход за собой. Естественно, распорядившись при жизни чем-то (продав квартиру), к моменту открытия наследства (смерти), независимо от того, что квартира указана в завещании, если ее не будет в собственности у наследодателя, то и наследоваться она не будет. То есть, наследование — это переход тех прав и обязанностей, которые наследодателю принадлежали ко дню смерти. В завещании может быть указана масса имущества, но если ко дню смерти оно не будет принадлежать наследодателю — все продал и промотал — то не важно, что на него составлено завещание. Такое, к сожалению, тоже бывает. Впрочем, это может сработать и наоборот: если в завещании будет указано «все мое имущество» и за период жизни оно прирастет — все достанется наследнику, но с учетом статьи 1064.





Проще говоря, по завещанию можно ничего не получить, если на момент открытия наследства у наследодателя ничего не осталось в собственности. Одна из причин — договор ренты. Например, как это было в нашумевшей истории с квартирой 90-летней минчанки. Мы писали о том, как Галина Юхнович заключила договор ренты с малознакомым ей Евгением Куницким, который взамен на «однушку» в центре столицы должен был досматривать пожилую женщину.

Тревогу забили подруги Галины Александровны: они ухаживали за пенсионеркой много лет, а в пользу одной из них — Фотинии Старовойтовой — была завещана квартира. Но не все в курсе, что договор ренты перекрывает завещание. Куницкий уже успел переоформить квартиру в собственность, когда состоялся суд по этому делу. Женщине вернули жилье, потому что было уставлено, что Куницкий не выполнил обязательства по договору ренты.

Тайна завещания

Гражданский кодекс и закон о нотариате говорят об обязанности сохранить тайну завещания. То лицо, которое удостоверяет — нотариус, работник сельисполкома или консульское должностное лицо — не может никому разглашать даже сам факт того, что завещание составлялось.

— Более того, пока завещатель жив, сведения о завещании могут быть выданы только завещателю. Даже правоохранительным органам и судам такие сведения не могут выдаваться, — рассказала Елена Владимировна и добавила, что круг лиц, которым сведения о завещании выдаются, расширяется только после смерти завещателя, когда этот факт подтверждается документально. — Например, мать составила завещание в пользу одного из своих сыновей. Второй этому крайне не рад и говорит, что будет оспаривать завещание в суде, так как считает, что пожилая мать не отдавала отчет своим действиям, когда его составляла. Однако пока женщина жива, сведения о составленных ею завещания, сын получить не сможет. Неразглашение дает возможность сохранить волю завещателя в неприкосновенности и не портить отношения в семье. Поровну все делит закон, а завещание составляется для того, чтобы отойти от тех стандартных правил наследования, которые прописаны в законе.

Как правильно составить завещание: 1. Завещание — это односторонняя сделка. Пока человек жив, он может составить завещание в отношении имущества, которое существует как к моменту составления завещания, так и того, которое он может приобрести в будущем. Часто на практике встречается, когда лица, например, строят еще квартиру, она еще не окончена строительством и не зарегистрирована как объект недвижимости. Но они понимают, что когда-нибудь это случится и уже могут сейчас завещать эту квартиру своим наследникам. 2. Завещание обязательно составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом. — Наше законодательство говорит об этом четко, в отличие от законодательства других стран, где завещанием признается и то, что человек назвал завещанием, написал от руки и в стол положил. У нас если такой документ будет найден, он не будет считаться завещанием в том смысле, как говорит наш ГК и не будет иметь тех последствий. То есть, по ГК РБ завещание — это сделка, которая удостоверяется нотариально. Нотариально — это значит тремя категориями субъектов: нотариусами, должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов — как правило, председателями или управляющими делами сельисполкомов (в тех населенных пунктах, где нет нотариусов). Третья — должностные лица наших загранучреждений за рубежом — к ним граждане, пребывающие за пределами страны, могут обратиться, если хотят составить завещание. Составленные этим тремя субъектами завещания будут иметь юридические последствия. И наследование, в случае когда откроется наследство, будет осуществляться на основании этого завещания. Если же завещания не будет, (или будет признано судом недействительным, или отменено завещателем), наследование будет осуществляться по закону. Наследники по закону и очередность их призвания к наследованию определены в Гражданском кодексе. Как правило, это родственники разных степеней родства. Первая очередь — супруг, дети, родители. 3. Именно в течение шести месяцев, а не позже, нужно обратиться за принятием наследства. — Частое, как ни странно, заблуждение: все знают о шестимесячном сроке, но думают, что за оформлением нужно обращаться по его истечении. На самом деле именно до истечения этого срока необходимо обратиться к нотариусу, он и дается для того, чтобы выявились все наследники, которые хотят принять наследство после умершего. А вот документ уже выдается после истечения шестимесячного срока. Кстати, сам нотариус не уведомляет наследников о том, что есть завещание. Если сообщение об этом пришло кому-то из родственников, это значит, что кто-то из наследников уже объявился у нотариуса и заявил о своем праве на наследство. К слову, тот, кто обратился за оформлением наследства должен уведомить нотариуса о том, что кроме него могут быть еще и другие наследники, особенно те, которые могут претендовать на обязательную долю. Это, напомним, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети и нетрудоспособные родители, супруг.