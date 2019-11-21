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Скандал? Правоохранители могут интересоваться пятью фигурантами матча "Динамо-Молодечно" — "Могилев"

22.11.2019 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корреспондент "Прессбола" Юрий Довнар в тексте "Имена и явки" коснулся темы "странного матча" чемпионата Беларуси "Динамо-Молодечно" — "Могилев". Динамовцы вели в счете 5:1, после чего пропустили пять шайб подряд и уступили (5:6).



В понедельник планировалось провести заседание дисциплинарного комитета ФХБ, однако оно не состоялось. Его перенесли на более поздний срок "в силу активной фазы оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении фигурантов матча". Молва доносит, что фаза — активнее некуда. 

А сдвиг по фазе такой, что процессуальным действиям подверглись как игроки, так и тренеры молодечненской команды. Есть версия, что пятеро человек на вопросы ответили неправильно или не смогли ответить вовсе — и это уже отдельный разговор, подробности которого известны только правоохранителям.
 
Теги: Могилев
 
 
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Корреспондент "Прессбола" Юрий Довнар в тексте "Имена и явки" коснулся темы "странного матча" чемпионата Беларуси "Динамо-Молодечно" — "Могилев". Динамовцы вели в...
 
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