ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьера Израиля обвинили в подкупе СМИ и взяточничестве

22.11.2019 17:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Генпрокурор намерен добиться лишения Нетаньяху неприкосновенности.

В Израиле Генпрокуратура предъявила обвинение в коррупции премьер-министру Биньямину Нетаньяху и заявила о намерении просить законодательный орган страны лишить взяточника статуса неприкосновенности, сообщает Reuters. Нетаньяху уголовное преследование назвал «охотой на ведьм».



Израильского премьера обвинили в получении подарков от ряда предпринимателей на сумму около 300 тысяч долларов, а также в коррупционной связи с некоторыми СМИ, пишет crimerussia.com 

В частности, телекомпания «Безек» положительно освещала деятельность Нетаньяху за неназванные услуги держателю контрольного пакета акций Шаулю Еловичу. Предпринимателю тоже предъявлено обвинение в коррупции, передает радиостанция «Кан». По версии следствия, премьера пиарила и газета «Едиот ахронот» после того, как премьер обещал владельцу издания Арнону Мозесу устранить конкурента.
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокурор намерен добиться лишения Нетаньяху неприкосновенности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас предлагает ЕБРР увеличить объем сделок до 500 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские джинсовые куртки больших размеров в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика