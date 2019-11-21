Румас предлагает ЕБРР увеличить объем сделок до 500 млн евро

Глава беларусского правительства прибыл в столицу Великобритании для участия в инвестиционном форуме «Восточного партнерства», организованном ЕБРР. Запись начала переговоров опубликовала в Facebook пресс-секретарь Совмина Александра Исаева.













Сергей Румас отметил, что сотрудничество с ЕБРР уже вышло на уровен доверительного партнерства. С поддержкой банка реализованы многочисленные инициативы. Премьер-министр выразил уверенность, что и в дальнейшем ЕБРР будет поддерживать много важных для Беларуси проектов.





«В прошлом году нам удалось достичь рекордных объемов двусторонних сделок — 360 млн евро. И это результат слаженной работы профессиональной команды ЕБРР и наших министерств. Я полагаю, что нам нужно ставить новую плану. Мы рассчитываем, что если до конца года воплотим все наши планы, то превысим рекордный уровень 2018 года, и, думаю, господин президент, что нам по силам брать уже планку в 500 млн евро. Мы рады, что наше стремление к наращиванию инвестиций, как в государственный, так и частный сектор, находит понимание, как со стороны руководства банка, так и менеджмента», — сказал Сергей Румас.









Он отметил, что в этом году уже было подписано соглашение с ЕБРР по финансированию проекта, связанно с повышением качества питьевой воды. Завтра планирует подписать еще одно соглашение в сфере ЖКХ. ЕБРР выделяет 27 млн евро на реконструкцию системы водоснабжения в семи городах Беларуси. Сергей Румас отметил, что Беларусь хотела бы и дальше продолжать с ЕБРР сотрудничество в области улучшения системы водоснабжения. Премьер назвал ее вкладом в поддержание высокого уровня человеческого потенциала в стране и поддержание здоровья граждан.





По словам Сергея Румаса, в работе находится еще несколько проектов. Отдельно от отметил новую инициативу правительства по строительству энергетической инфраструктуры в свободных экономических зонах. Премьер считает, что этот проект будет содействовать повышению потенциала СЭЗ с точки зрения привлечения инвесторов.





Сергей Румас проинформировал Суму Чакрабарти о завершении работы по созданию Совета по иностранным инвестициям в Беларуси.





«Я рад сообщить, что мы находимся на завершающей стадии внутригосударственных процедур по учреждению Совета по иностранным инвестициям в том формате, в котором мы обсуждали его во время наших предыдущих встреч. Мы рассчитываем, что совет станет эффективной площадкой для диалога с инвесторами и заполнит ту паузу в регулярных встречах с инвесторами, которая у нас, к сожалению, произошла в последнее время», — сказал премьер-министр.





С учетом вклада ЕБРР в создание совета, авторитета банка, Сергей Румас пригласил Суму Чакрабарти принять участие в первом заседании, которое намечено на 7 февраля следующего года. Также он выразил признательность главе ЕБРР за организацию инвестфорума «Восточного партнерства» и выразил надежду на то, что мероприятие станет регулярным форматом общения стран инициативы с иностранными инвесторами.









«Данное мероприятие дает государствам «Восточного партнерства» уникальную возможность встретиться с инвесторами и представить свои страны. При этом особую значимость этому саммиту придает то, что он проходит в десятую годовщину «Восточного партнерства». Поэтому я хочу поблагодарить вас и в вашем лице всю команду ЕБРР за подготовку этого значимого для нас мероприятия. В душе я надеюсь, что этот саммит станет ежегодной традицией», — сказал Сергей Румас.



