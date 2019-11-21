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Кондрусевич: Ничто так не объединяет как пролитая за общие идеалы кровь

22.11.2019 16:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перезахоронение Калиновского имеет большое значение для Беларуси

Кондрусевич: Ничто так не объединяет как пролитая за общие идеалы кровь
После Мессы перезахоронения останков повстанцев 1863-64 гг. в вильнюсском кафедральном костеле, 22 ноября, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, глава Конференции католических епископов в Беларуси, обратился с речью к присутствующим президентам Литвы и Польши, к местному духовенству, к официальным делегациям Беларуси, Латвии и Украины, ко всем присутствующим - в том числе паломникам из Беларуси.

- Божественное Провидение позволяет нам принять участие в перезахоронении останков повстанцев 1863-64 годов. Гора Гедиминаса - символ Вильнюса, два года назад открыла нам свою тайну. Наконец скрытые в течение полутора сотни лет останки героев восстания были обретены и сегодня с уважением переносятся на место вечного упокоения на кладбище Росы в Вильнюсе. У Бога нет случайностей. Возможно, так и надо было, чтобы мы снова вспомнили о тех, кто отдал свою жизнь в трагических обстоятельствах, стремясь обрести свободу, - сказал митрополит Тадеуш Кондрусевич.


Он напомнил, что повстанцы были представителями разных народов и вероисповеданий. Но все они боролись с царизмом за свободу своих народов и за их общую свободу - боролись за «нашу и вашу свободу».

- Среди них - Константин Калиновский, сын белорусского народа, лидер национального освободительного движения, публицист и поэт, благородный человек, отличавшийся необычайной силой духа и являвшийся одним из руководителей восстания. Поэтому сегодняшнее событие имеет большое значение также и для Беларуси, - подчеркнул иерарх.

По его словам, Калиновский принадлежит нашей истории как тот, кто осознавал белорусов как отдельную нацию, которая имеет право на самоопределение. В нем и его соратниках мы видим своеобразный альтруизм, самоотверженность, осознание собственного достоинства.

- Хотя в жизни и борьбе повстанцев были разнообразные контексты, которые трудно оценить несколькими предложениями, и само восстание не принесло желаемого результата, тем не менее оно оставило свой след в истории, - уверен белорусский архиепископ.

Он добавил, что вспоминая те далекие исторические события, мы не стремимся разрывать зажившие раны и посыпать их солью. Наоборот, мы хотим еще раз осмыслить, к чему может привести отсутствие любви к ближнему и уважения к его правам, которые он получил от Бога, чтобы подобное больше никогда не повторилось.


- Мы также хотим молиться за повстанцев-мучеников, могилы которых еще совсем недавно не были известны, и восстановить братские отношения с соседними народами и верующими разных вероисповеданий. Ничто так не объединяет как пролитая за общие идеалы кровь, - заявил митрополит.

Символично, что перезахоронение останков повстанцев происходит в Вильнюсе - городе Божьего милосердия. Cвоими молитвами мы сопутствуют погибшим повстанцам и поручаем их души милосердному Богу, сказал Тадеуш Кондрусевич и прочел молитву:

«Вечный покой даруй им, Господи, и да сияет им свет вечный. Да покоятся в мире. Аминь».
 
 
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Перезахоронение Калиновского имеет большое значение для Беларуси
 
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