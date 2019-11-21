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Брестское «Динамо» оштрафовано, Милевский также
Источник материала: Партизан
Брестское «Динамо» оштрафовано на 5100 рублей по итогам матча с «Ислочью», Милевский – на 1275 рублей
20 ноября в Доме футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.
По итогам встречи «Ислочь» – «Динамо» Брест (1:1) были приняты следующие решения:
– оштрафовать брестское «Динамо» на 200 базовых величин (5100 рублей) за нарушение статей 77 и 79 ДК АБФФ;
– оштрафовать полузащитника Артема Милевского на 50 базовых величин (1275 рублей) за нарушение статьи 100 ДК АБФФ;
– дисквалифицировать полузащитника Владислава Васильева на три матча за прямую красную карточку;
– отказать брестскому «Динамо» в удовлетворении ходатайства в отношении предупреждения Павлу Нехайчика;
– оштрафовать «Ислочь» на 30 базовых величин (765 рублей) за нарушение статьи 71 ДК АБФФ.
Выдержки из ДК АБФФ:
Статья 71: получение не менее пятью футболистами предупреждений («желтых карточек») в течение одного матча.
Статья 77: скандирование ненормативной лексики.
Статья 79: использование и бросание пиротехники.
Статья 100: нарушение и (или) невыполнение регламентирующих документов ФИФА, УЕФА либо АБФФ, прямо не предусмотренные настоящим Кодекском, но по сути своей являющиеся подобным (аналогичным) указанным нарушениям.
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Брестское «Динамо» оштрафовано на 5100 рублей по итогам матча с «Ислочью», Милевский – на 1275 рублей
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