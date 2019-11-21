Брестское «Динамо» оштрафовано, Милевский также

20 ноября в Доме футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ.





По итогам встречи «Ислочь» – «Динамо» Брест (1:1) были приняты следующие решения:





– оштрафовать брестское «Динамо» на 200 базовых величин (5100 рублей) за нарушение статей 77 и 79 ДК АБФФ;





– оштрафовать полузащитника Артема Милевского на 50 базовых величин (1275 рублей) за нарушение статьи 100 ДК АБФФ;













– дисквалифицировать полузащитника Владислава Васильева на три матча за прямую красную карточку;





– отказать брестскому «Динамо» в удовлетворении ходатайства в отношении предупреждения Павлу Нехайчика;





– оштрафовать «Ислочь» на 30 базовых величин (765 рублей) за нарушение статьи 71 ДК АБФФ.









Выдержки из ДК АБФФ:





Статья 71: получение не менее пятью футболистами предупреждений («желтых карточек») в течение одного матча.





Статья 77: скандирование ненормативной лексики.





Статья 79: использование и бросание пиротехники.





Статья 100: нарушение и (или) невыполнение регламентирующих документов ФИФА, УЕФА либо АБФФ, прямо не предусмотренные настоящим Кодекском, но по сути своей являющиеся подобным (аналогичным) указанным нарушениям.



