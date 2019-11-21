Суд принял решение по делу «Гомельлифт» vs «Элитсофт»

обязать «Гомельлифт» возместить ответчику судебные расходы в размере 3300 рублей, пишет dev.by Истец обвинял ответчика в недобросовестной работе и просил вернуть 70% от оплаченной суммы по договору. Суд решил иначе: в исковых требованиях отказать ипишет

«Мы снова предложили „Гомельлифту“ сотрудничать»

— Процесс был долгий, тяжелый, все устали, — говорит директор «Элитсофт» Сергей Кунин. — Наша адвокат настоящий профессионал, мы ей очень благодарны. Результат подтверждает, что наша система работает, заказчик ей пользуется. На последнем заседании, генеральный директор «Гомельлифт» (Валерий Корниенко — прим. ред) подтвердил это — сказал, что предприятие вводит систему в промышленную эксплуатацию.





Почему ухудшились взаимоотношения с «Гомельлифтом», мне до сих пор не понятно. После того, как процесс закончился, мы предложили руководству предприятия остаться в партнёрских отношениях и попробовать посотрудничать снова. У них есть большой опыт, а нам интересно сотрудничество с сильными отраслевыми заказчиками. Особенно если бы мы решили систему [которую внедряли в «Гомельлифт»] масштабировать.





Мы отправили в «Гомельлифт» письмо, но ответа не получили.





Какой урок вынесли? Перестроили взаимоотношения со всеми своими заказчиками — стали вводить больше согласований на всех этапах.





Генеральный директор ЗАО «Гомельлифт» от беседы с dev.by отказался.

Детали: экспертизу не признали

Всё обвинение «Гомельлифта», по сути, строилось на экспертизе, которую для них провела компании ООО «ПравитЭксперт». «Гомельлифт» пригласил её оценить работу «Элитсофта» уже после того, как подписал все акты по договору. «ПравитЭксперт» заключили, что ИТ-компания выполнила свои обязательства на 30% (± 20%), вместо положенных 100%.





Но суд посчитал это заключение необоснованным. Потому что экспертизу проводили без компании «Элитсофт». И потому что экспертное заключение было составлено на основе списка замечаний, которые дал эксперту сам истец. А не на основе самостоятельного исследования.





«Гомельлифт» попросил вызвать эксперта в суд, но судья просьбу отклонил.





«Заказчик принял результаты работы»

«Гомельлифт» утверждал, что хоть все акты выполненных работ были подписаны, заказчик ставил свою подпись, основываясь на доверии, не обладая компетенцией проверить добросовестность «Элитсофта». И что ИТ компания ввела их в заблуждение.









Ссылаясь на п. 3 ст. 673 ГК Республики Беларусь суд отметил, что





заказчик, который принял результаты работы без проверки, лишается права ссылаться на её явные недостатки.

Можно было бы сослаться на наличие скрытых недостатков, которые были незаметны во время приёмки, но «Гомельлифт» на скрытые недостатки не ссылался.





Решение суда уже вступило в силу.







