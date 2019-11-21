Источник материала: Аргументы и факты

«Беларусбанк» изменил ставку по кредитам на жилье, сообщили в пресс-службе банка. Там отметили, что изменяют ставки по кредитам физлицам на финансирование недвижимости. Изменения вступили в силу 20 ноября 2019 года.

«Процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенную на 3,9 процентных пункта», – уточнили в «Беларусбанке». Ставка рефинансирования сейчас составляет 9%.

Исключение составляют только кредиты «Ипотека с нами», а также кредиты с использованием субсидии на их погашение согласно президентскому указу №240.

Представители банка также отметили, что с 20 ноября были изменены процентные ставки и по некоторым потребительским кредитам. За более подробными данными стоит обратиться в банк напрямую.