ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Беларусбанк» изменил ставку по кредитам на жилье

22.11.2019 18:07 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Беларусбанк» изменил ставку по кредитам на жилье
Фото из открытых источников

«Беларусбанк» изменил ставку по кредитам на жилье, сообщили в пресс-службе банка. Там отметили, что изменяют ставки по кредитам физлицам на финансирование недвижимости. Изменения вступили в силу 20 ноября 2019 года.

«Беларусбанк» изменил ставку по кредитам на жилье Почему банк может отказать в кредите? Неочевидные причины

«Процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенную на 3,9 процентных пункта», – уточнили в «Беларусбанке». Ставка рефинансирования сейчас составляет 9%.

Исключение составляют только кредиты «Ипотека с нами», а также кредиты с использованием субсидии на их погашение согласно президентскому указу №240.

Представители банка также отметили, что с 20 ноября были изменены процентные ставки и по некоторым потребительским кредитам. За более подробными данными стоит обратиться в банк напрямую.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения вступили в силу 20 ноября 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не факт, что квартира достанется вся». Эксперт - о том, как белорусы завещают недвижимость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика