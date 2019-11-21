О беларусах массово собрали личные данные, пока они думали, что тестируют новые гаджеты Huawei

Источник материала: KYKY

Гомельчан приглашал за плату протестировать новые телефоны китайского бренда Huawei. На самом деле все не так просто: компания утверждает, что ничего подобного не организовывала, а о людях, похоже, массово собрали персональные данные, на которых теперь обучат «нейронку». Подробности разузнал kp.by.

Людей звали на тест гаджетов через анонсы в Instagram (по ссылке instagram.com/huawei_testirovanie, которая уже не активна): «Друзья, все, кто заинтересован в дополнительном заработке. Есть возможность принять участие в тестировании новых смартфонов компании Huawei. Получить интересный опыт и денежку!»

Что происходило в Гомеле

Желающие должны были приехать в усадьбу недалеко от «ЗИПА». Отбор вели без ограничений: брали всех в возрасте от восьми до 80 лет; внешний вид, одежда, вес – все не важно. На входе брали два рубля – это залог того, что тестирование человек выполнит до конца. Людям вручали анкеты, где фотографы отмечали прохождение сцен, присваивали личный номер и просили подписать соглашение (в нем было указано, что кадры никто никогда не увидит и они пойдут для развития искусственного интеллекта).

Снимки делались на специальные телефоны. Во время теста фотографы просили изображать разные эмоции: улыбнуться, показать злость и удивление. Также давали задания группам по три человека: от них требовалось стать в ряд и наклонять голову в разные стороны. После прохождения всех фотографов и возвращения анкеты с отметками на ресепшен гомельчанам возвращали залог и платили восемь рублей. Вся процедура занимала до полутора часов.

Что говорят в Huawei

Там категорически отрицают свою причастность: «Huawei не имеет отношения к инциденту в Гомеле. Расследованием этого кейса уже занимается наш юридический отдел. Мы хотим попросить пользователей обращать внимание на детали и официальную информацию о компании. Например, визуальные элементы бренда. Те, кто прикрывался репутацией нашей компании, использовали фиктивный Instagram-аккаунт. У нас существует один официальный аккаунт @huaweimobileby, адрес, которого указан на нашем сайте. По таким нюансам можно заподозрить неладное. Пожалуйста, будьте бдительны».

Зачем это вообще кому-нибудь нужно?

IT-специалист, с которым побеседовал kp.by, выразил свое мнение: «Вариантов того, что это было, много. Но самый вероятный, на мой взгляд, что молодые стартаперы делают что-то нейросетевое, и чтобы запуститься, им нужно множество однотипных поз и выражений лиц разных людей. Вероятно, они делают это без опыта, на авось. Типа: а давайте просто наберем всех желающих через соцсеть, то есть они не уделяют внимание правовым аспектам. Гаражный стартап, судя по всему».