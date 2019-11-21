Черная пятница в минских фитнес-центрах: сравниваем цены на абонементы

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Каждый фитнес-центр формирует цены по-своему. Где-то есть бассейн и групповые тренировки, а кто-то включает в стоимость абонемента несколько персональных тренировок. Впрочем, у ведущих столичных клубов есть общая черта – практически все они любят предлагать безлимитные абонементы с доступом к тренажерам и групповым занятиям.

«Черный» фитнес: где дешевле

В сравнительной таблице отражены абонементы, которые дают возможность пользоваться «качалкой» и групповыми занятиями. Везде, где это было возможно, бассейн исключался. Но в ФОК «Адреналин» на Кабушкина, к примеру, нельзя приобрести безлимитный абонемент без доступа в бассейн. А стандартный абонемент от Pride Fitness House в Лебяжьем не дает возможность пользоваться бассейном и групповым фитнесом – только тренажерным залом. Поэтому в таблицу включена другая клубная карта («Silver») – с доступом в бассейн, но без фитнес-тренировок.