В Вороновской школе возобновилось изучение китайского языка. С этой целью в район приехал волонтер-переводчик из Китая.

Источник материала: Вороновская газета





Соглашение с БГУ о создании центра по изучению китайского языка и культуры в Вороновской школе было подписано учреждением с БГУ в 2016 году. На протяжении года две группы семиклассников изучали язык Поднебесной на факультативных занятиях. Проводила их студентка факультета международных отношений БГУ из Радуни Анжелика Базылевич. Девушка поступила в магистратуру педагогического университета в Китае и уехала на учебу. Найти ей замену удалось не сразу. Руководству школы пришлось обращаться в Республиканский институт Конфуция при БГУ, Посольство Беларуси в Китае.

И вот вопрос решился летом. В Вороново для обучения детей приехал У Шуанчуань. Летом он закончил Хэбэйский политехнический университет по специальности русско-китайский переводчик. По программе обмена с российскими вузами проходил языковую практику в России. Откликнулся на предложение поработать в качестве волонтера в белорусской школе, так как для него это хорошая лингвистическая практика.

— Люблю путешествовать, интересуюсь культурой русскоязычных стран. К тому же, Беларусь и Китай — партнеры, я могу также внести свой вклад в развитие взаимоотношений наших стран, — рассказал Шуанчуань.







— Обосноваться в Вороново волонтеру из Китая помогло руководство райисполкома и отдела образования. Он поселился в арендной квартире в аг. Вороновка. В школе трудоустроен как педагог, — пояснил директор Вороновской средней школы Валерий Волынец. — Кроме того, оплата его труда производится и через посольство КНР в Беларуси. — Решать бытовые вопросы и адаптироваться в нашем коллективе помогаем иностранцу все вместе. Прежде чем приступить к обучению детей, Шуанчуань посещал уроки, вникал в специфику нашего образовательного процесса. Он ознакомился с имеющимися в школе учебниками по китаеведению.

Изучать китайский язык пожелали более 80 школьников с пятого по одиннадцатый классы. Сформировано несколько групп, занятия проходят по субботам. На первом уроке школьники познакомились с особенностями языка — тоновой системой. Время пролетело незаметно и живо, пока ребята нараспев проговаривали сочетания звуков.







От знакомства с Беларусью у Шуанчуаня сложилось хорошее впечатление. Красивая и своеобразная природа, архитектура и очень открытые доброжелательные люди. Учитель-волонтер хочет не только обучить наших детей китайскому языку, но и усовершенствовать свой русский. При необходимости его пребывание здесь может продлиться три года.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.