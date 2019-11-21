На Вороновщине выбрали профсоюзного лидера

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня состоялась I отчетно-выборная конференция Вороновского районного объединения профсоюзов. В работе заседания приняли участие глава района Николай Розум, председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гродненского областного объединения профсоюзов Марина Арцыман. На конференцию делегированы представители всех отраслевых профсоюзных организаций района.















— Сегодня профсоюз — это единственная организация, которая является действенным инструментом защиты интересов трудящихся. В отличие от политических партий, которые проявляют активность в период предвыборных кампаний, профсоюзы живут заботами трудящихся изо дня в день, из года в год. Этот фактор и является залогом их долголетия, — начал свой доклад о работе районного объединения профсоюзов в период с января 2015 г. по ноябрь 2019-го Анатолий Тарамына. — Исторически определены основные функции профсоюза: это социально-экономическая защита трудящихся, обеспечение безопасных условий труда, культурно-массовая, спортивная и воспитательная деятельность. И сегодня невозможно представить жизнь трудового коллектива без участия в ней профсоюзной организации. Охрана труда и организация быта, дополнительные социальные гарантии и правовая защита, отдых и оздоровление — все это берут на себя профсоюзы. Активная позиция моих предшественников — Дануты Бобиной, Елены Ястремской — позволила создать прочную основу для дальнейшей работы. Искренне благодарю за плодотворную работу лидеров районных организаций отраслевых профсоюзов и всех первичек.











В Вороновском районе в профсоюзных организациях состоит свыше 9 тысяч человека, объединенных 4 районными организациями отраслевых профсоюзов и 83 первичными профсоюзными организациями.

— Основной функцией профсоюзов, прежде всего, является обеспечение безопасных условий труда и забота о здоровье работников, — подчеркнул глава района Н.А. Розум. — В вопросах охраны труда мелочей не бывает. Ведь большинство опасных производственных факторов, воздействие которых влечет за собой травмирование людей, создаются самим человеком в процессе производственной деятельности. Соответственно, они могут быть устранены при условии соблюдения работниками локальных нормативно-правовых актов по охране труда и ежедневного контроля со стороны как руководителей структурных подразделений, так и общественных инспекторов по охране труда. Думаю, такой вектор дальнейшей деятельности будет определен профсоюзным лидером района.















В ходе конференции обсуждалась необходимость активизации работы по усилению действующих первичек и созданию новых, особенно в частном секторе экономики. В социально-ориентированной экономике человек был и остается во главе угла. Там, где есть коллектив и есть трудовые отношения, там должен быть профсоюз. Также необходимо уделить внимание вопросам трудовой и исполнительской дисциплины, поддержке молодых специалистов и иных категорий работников, нуждающихся в дополнительной защите. Все эти моменты проводить через положения коллективного договора, посредством конструктивного взаимодействия всех сторон социального партнерства. Актуальным для нашего района является сохранение и создание рабочих мест, повышение эффективности общественного контроля за соблюдением законодательства о труде. Акцент должен делаться на упреждающий контроль с целью недопущения проблемных вопросов безопасности труда. Необходимо формировать в трудовых коллективах благоприятную психологическую атмосферу, которая будет способствовать воспитанию взаимной требовательности работников друг к другу, нетерпимости к нарушителям трудовой дисциплины и норм охраны труда. Очевидно, что все то, чем живет белорусское общество, важно и значимо для профсоюзов.















После всех выступлений был вынесен на голосование вопрос о признании работы районного объединения профсоюзов удовлетворительной — ее признали таковой единогласно. Безусловно, одним из важных моментов прошедшего профсоюзного форума стало избрание председателя районного объединения профсоюзов. Решением делегатов на данную должность избран Анатолий Тарамына.







































Завершилась конференция награждением. Юбилейной медали «115 лет профсоюзного движения Беларуси» удостоен ветеран труда А.М. Головня. Почетная грамота Гродненского областного объединения профсоюзов вручена И.Г. Зубель, Благодарственное письмо председателя райсовета депутатов — Е.З. Пожарицкой, Благодарность председателя Вороновского райисполкома объявлена Д.В. Лунь. Грамотами районного объединения профсоюзов награждены В.С. Есвил, И.Э. Станкуть, Благодарственные письма и ценные подарки вручены Н.Ю.Сухоцкой и О.В. Одинец.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.