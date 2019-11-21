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Футболисты Беларуси и Грузии в полуфинале Лиги наций сыграют в Тбилиси

22.11.2019 18:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Футболисты Беларуси и Грузии в полуфинале Лиги наций сыграют в Тбилиси
Фото из открытых источников

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги наций. В полуфинале лиги «D» сборная Беларуси 26 марта 2020 года сыграет в Тбилиси с командой Грузии. В случае успеха белорусы 31 марта в решающем матче за выход в финальную стадию Евро-2020 примут на своем поле победителя матча Северная Македония – Косово, которые свой полуфинал также проведут 26 марта.

Футболисты Беларуси и Грузии в полуфинале Лиги наций сыграют в Тбилиси Белорусы крупно проиграли немцам в последнем матче квалификации Евро-2020

Прямые путевки в финальную часть чемпионата Европы 2020 года уже завоевали 20 команд: Англия, Бельгия, Франция, Финляндия, Германия, Нидерланды, Чехия, Украина, Швеция, Испания, Италия, Польша, Португалия, Австрия, Хорватия, Дания, Швейцария, Уэльс, Россия и Турция. Жеребьевка группового этапа Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Финальный турнир 16-го чемпионата Европы стартует 12 июня на «Стадио Олимпико» в Риме, решающий поединок за «золото» состоится 12 июля на лондонском «Уэмбли». Впервые матчи финальной стадии континентального первенства пройдут в 12 городах Европы.

 
 
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