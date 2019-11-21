Как фейковый Николас Кейдж провел «Реал». Его пригласили в VIP-ложу и раздевалку команды

Источник материала: Tut.by

Если вы думаете, что бразильский официант в роли арабского шейха и шарлатаны под видом представителей «МЮ» в офисе федерации футбола, уже достаточно говорят об уровне управленцев в испанском футболе, то вы наверняка не слышали о том, как итальянский актер Паоло Калабрези, представившись Николасом Кейджем, попал на встречу с президентом мадридского «Реала». SPORT.TUT.BY вспоминает один из самых громких конфузов в истории «сливочных».





В 2007 году «Реал» затеял серьезную перестройку. В предыдущем сезоне клуб выиграл чемпионат, но потерял много очков и опередил «Барсу» лишь по личным встречам. В Кубке «сливочные» еще на ранней стадии уступили «Бетису», а в Лиге чемпионов вышли из группы со второго места (первым был «Лион») и были выбиты «Баварией» в 1/8 финала.

Президент команды Рауль Кальдерон решил отказаться от главного тренера Фабио Капелло и ряда теряющих форму звезд: Роберто Карлос уехал в Турцию, Дэвид Бекхэм — в США, Иван Эльгера перешел в «Валенсию», а Антонио Кассано вернулся в Италию.

Отказался Кальдерон и от не оправдавших надежд молодых воспитанников: Франсиско Павона, Рауля Браво, Оскара Миньямбреса и Альваро Мехии.

С этих трансферов клуб почти ничего не выручил, но Кальдерон все равно согласился прилично потратиться. Самой затратной оказалась покупка молодого защитника «Порту» Пепе. Примами в центре поля было доверено было стать новым лидерам сборной Нидерландов Арьену Роббену и Уэсли Снейдеру. Конкурентом Марсело на левом фланге теперь был Габриэль Хайнце. А одной из самых неожиданных покупок стало подписание нидерландца Ройстона Дренте, который через несколько лет оказался на скамейке запасных владикавказской «Алании».

Итоговый ростер сложно было назвать сбалансированным. У клуба было очень много крутых форвардов (Рауль, Ван Нистелроой, Робиньо, Игуаин, Савиола), в центре обороны можно было выбирать из Каннаваро, Рамоса, Пепе и Метцельдера, а вот состав опорников (М. Диарра, Гаго) явно не соответствовал уровню одного из лучших клубов Европы.

Но даже при этом минусе сначала казалось, что «Реал» изменился в лучшую сторону. Ла Лиге "сливочным" не было равных: команда начала с трех побед подряд, возглавила турнирную таблицу и не отдала лидерство до конца сезона. По итогам чемпионата мадридцы обогнали «Барселону» на 18 очков, а финишировавший вторым «Вильярреал» — на восемь.



Арьен Роббен. Reuters

В других турнирах дела шли не так здорово. Команда проиграла Суперкубок «Севилье», а в Кубке Испании еще на стадии 1/8 финала уступила «Мальорке».

В Лиге чемпионов «Реал» попал в довольно простую группу с «Вердером», «Лацио» и «Олимпиакосом», но даже в ней не выглядел явным фаворитом. Мадридцы вышли в плей-офф, набрав столько же очков, сколько чемпион Греции, при этом не выиграв ни одного гостевого матча.

В 1/8 финала соперником «Реала» стала «Рома». Конечно, испанцы считались явными фаворитами. Первая игра проходила в Риме, и уже на восьмой минуте Рауль вывел свою команду вперед. Это было сильной заявкой на выход в четвертьфинал, но дальше «Роме» удалось перехватить инициативу, что привело к голам Мансини и Пиззаро — 2:1.

На ответный матч ожидаемо собирался аншлаг. Свободных билетов почти не было, но итальянскому актеру Паоло Калабрези очень хотелось поддержать любимую «Рому». Когда он уже смирился с тем, что матч придется смотреть по ТВ, ему в голову пришла одновременно гениальная и сумасшедшая идея. Смотря на себя в зеркало, Паоло нашел легкое сходство с голливудским актером Николасом Кейджем

Похожесть он решил сделать более очевидным с помощью гримеров, а его ассистентка в это время начала переписку с менеджментом «Реала» от имени агента актера.

Удивительно, но в «Реале» не заподозрили ничего подозрительного и пригласили Кейджа-Калабрези на игру с «Ромой» в качестве VIP-гостя. Актер же решил поддержать свою команду, надев на матч красно-желтые носки.

Итальянец прошел на игру в окружении клубных секьюрити и занял место в ложе. В перерыве же случилось и вовсе невероятное. Калабрези пригласили пообщаться с президентом «Реала» Рамоном Кальдероном.

Они рассуждали, что игра складывается непросто (к тому моменту было 0:0), а фейковый Кейдж признался, что впервые смотрит футбол живьем в Европе. Под конец беседы Кальдерон и Калабрези сделали совместное фото, а актеру презентовали именную майку «Реала» и членский билет клуба.

«Реал» в итоге повторно уступил «Роме» (1:2) и вылетел из Лиги чемпионов, а Калабрези после матча проводили еще и в раздевалку клуба. Не сообщается, как футболисты отреагировали на встречу с лже-Кейджем, но был в этом розыгрыше и положительный для клуба момент: в СМИ больше обсуждался нелепый конфуз, а очередной вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов отошел на второй план.

Калабрези же не только получил еще большую известность у себя на родине, но и стал кумиром болельщиков «Ромы».

Что касается «Реала», то этот сезон был еще неплохим на фоне следующего. Чемпионат-2008/2009 команда проиграла «Барселоне», заменив по ходу сезона Бернда Шустера на Хуанде Рамоса. Особенно ужасной выдалась концовка сезона: пять подряд поражений, включая 2:6 дома от «Барсы».

В Кубке Испании клуб потерпел невероятное фиаско, вылетев в 1/16 финала от «Униона» из третьего дивизиона, а в Лиге чемпионов в очередной раз проиграл в первом же раунде плей-офф. Мадридцев жестко бил «Ливерпуль» — 0:1, 0:4.

Правда, последние поражения «сливочные» потерпели уже без Рамона Кальдерона. Президент «Реала» ушел в отставку в январе 2009 года, а на новых выборах летом победу праздновал Флорентино Перес, который руководил клубом с 2000 по 2006 годы. Он сразу завоевал симпатии болельщиков, подписав Криштиану Роналду и Кака — футболистов, которых не удалось заполучить Кальдерону.

Перес, к слову, руководит «Реалом» до сих пор и завоевал за это время с командой четыре титула Лиги чемпионов.